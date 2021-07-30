"Спрятала в Крыму": жена Ильи Резника объяснила переезд в Ялту

Ирина Романова, жена российского поэта Ильи Резника, рассказала, зачем увезла мужа из Москвы и спрятал его в Ялте. Как сообщает NEWS.ru, причиной стала пандемия коронавируса.

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Как заявила супруга литератора, она на полтора года «спрятала» его в Крыму, пока в стране идет массовая вакцинация.

«Мы привились, вакцинировались и всех призываем вакцинироваться, потому что это единственное, что нас может спасти. От всех выступлений отказываться надо, нельзя идти на компромиссы», – рассказала она.

Романова напомнила, что из-за коронавируса уже умерли многие великие люди, а остались только «блёстки и шоу-бизнес». По этой причине она призвала людей беречь себя.