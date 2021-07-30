В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

"Спрятала в Крыму": жена Ильи Резника объяснила переезд в Ялту

Елена Прошина
9 минут назад

Ирина Романова, жена российского поэта Ильи Резника, рассказала, зачем увезла мужа из Москвы и спрятал его в Ялте. Как сообщает NEWS.ru, причиной стала пандемия коронавируса.

"Спрятала в Крыму": жена Ильи Резника объяснила переезд в Ялту
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как заявила супруга литератора, она на полтора года «спрятала» его в Крыму, пока в стране идет массовая вакцинация.

«Мы привились, вакцинировались и всех призываем вакцинироваться, потому что это единственное, что нас может спасти. От всех выступлений отказываться надо, нельзя идти на компромиссы», – рассказала она.

Романова напомнила, что из-за коронавируса уже умерли многие великие люди, а остались только «блёстки и шоу-бизнес». По этой причине она призвала людей беречь себя.

Напомним, что ранее Илья Резник сообщил о переезде в Крым и сложной финансовой ситуации. Вместе с женой поэт живет на авторские отчисления, а также при необходимости просит помощи у своих друзей.

Шоу-бизнес,Илья Резник,Ирина Романова,Республика Крым,Москва,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители