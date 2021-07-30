"Спрятала в Крыму": жена Ильи Резника объяснила переезд в Ялту

Ирина Романова, жена российского поэта Ильи Резника, рассказала, зачем увезла мужа из Москвы и спрятал его в Ялте. Как сообщает NEWS.ru, причиной стала пандемия коронавируса.
Как заявила супруга литератора, она на полтора года «спрятала» его в Крыму, пока в стране идет массовая вакцинация.
«Мы привились, вакцинировались и всех призываем вакцинироваться, потому что это единственное, что нас может спасти. От всех выступлений отказываться надо, нельзя идти на компромиссы», – рассказала она.
Романова напомнила, что из-за коронавируса уже умерли многие великие люди, а остались только «блёстки и шоу-бизнес». По этой причине она призвала людей беречь себя.
Напомним, что ранее Илья Резник сообщил о переезде в Крым и сложной финансовой ситуации. Вместе с женой поэт живет на авторские отчисления, а также при необходимости просит помощи у своих друзей.