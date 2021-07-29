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«Решил вычеркнуть все, что связано с Жанной»: Орлова об отношениях с Шепелевым

Мария Иванова
29 минут назад

Певица, крестная сына Жанны Фриске Ольга Орлова заявила, что телеведущий Дмитрий Шепелев решил вычеркнуть из своей жизни всё связанное с Фриске. Об этом она рассказала в интервью FAMETIME TV.

«Решил вычеркнуть все, что связано с Жанной»: Орлова об отношениях с Шепелевым
Фото: InstagramInstagram

По словам Орловой, после смерти Фриске они с Шепелевым перестали общаться.

«Я думаю, что Дима принял для себя решение [не общаться - прим.ред.]. < > Я думаю, что ассоциируюсь у Димы с тем временем, которое он не хочет вспоминать. Я думаю, что он решил все, что связано с Жанной, вычеркнуть из своих текущих дней», - заявила она.

Комментируя конфликты Шепелева с семьей Фриске, Орлова заявила, что всегда есть две правды, но важно суметь договориться.

«После того, как Жанны не стало, началась какая-то некрасивая, грязная история. В которую я не хотела вступать, потому что считаю, что моя Жанна не заслужила, чтобы вот эта грязь была после ее ухода», - сказала она.

Певица отметила, что очень хотела бы, чтобы Шепелев разрешил ей видеть крестника хотя бы раз в полгода.

«Для меня это очень важно. Но я знаю, что он решил по-другому, и повлиять на его решение я не в силах», - заключила она.

Жанна Фриске скончалась в июне 2015-го в возрасте 40 лет. Последние два года жизни она боролась с глиобластомой (форма опухоли мозга).

После смерти певицы между Дмитрием Шепелевым, отцом ее ребенка, и ее родственниками начался конфликт, связанный с исчезновением денег со счета благотворительного общества «Русфонд». Фонд собирал средства на лечение певицы.

Причиной конфликтов в семье также остается сын Фриске. Родители певицы жалуются, что редко видят внука.

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