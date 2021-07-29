Известный российский актер Владимир Стеклов заболел коронавирусом. С 28 июля он находится в «красной зоне» больницы имени Филатова, сообщил Telegram-канал Mash. Врачи оценивают его состояние как средней тяжести. "Рамблер" вспомнил, кто еще из российских знаменитостей столкнулся с COVID-19.

1/8 Известный российский актер Владимир Стеклов заболел коронавирусом. С 28 июля он находится в «красной зоне» больницы имени Филатова, сообщил Telegram-канал Mash. Врачи оценивают его состояние как средней тяжести. "Рамблер" вспомнил, кто еще из российских знаменитостей столкнулся с COVID-19. Фото: РИА Новости Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 2/8 Народный артист РСФСР Михаил Боярский заболел коронавирусом в середине июля. Он рассказывал в Instagram, что благодаря сделанной ранее прививке заболевание проходило в легкой форме. По словам сына актера Сергея, сейчас его отец находится дома после лечения от коронавируса, а поражения легких у 71-летнего Боярского не наблюдалось. Фото: РИА Новости 3/8 Актриса Вера Алентова, которой в феврале исполнилось 79 лет, из-за ковида попала в реанимацию в конце июня. После того как ее состояние улучшилось, актрису перевели в обычную палату. В результате артистке удалось вылечиться, 7 июля ее дочь Юлия Меньшова сообщила, что Алентова вернулась домой. Фото: РИА Новости 4/8 В середине июня стало известно, что Абросимова попала в больницу с пневмонией. Из-за сильного поражения легких и низкой сатурации певицу ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ. Вместе с тем ее тесты на коронавирус показывали отрицательный результат. В СМИ появилась информация, согласно которой это произошло из-за того, что лекарства, которые принимала Абросимова, могли смыть следы инфекции с ее слизистой. 10 июля представитель МакSим заявила, что состояние певицы улучшилось. Фото: globallookpress.com Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 5/8 Известный шеф-повар и телеведущий Константин Ивлев заболел коронавирусом в начале июля. Его супруга Валерия рассказывала, что сперва Ивлева "немного поколбасило", но затем ему стало лучше. Она также уточнила, что из-за двухнедельного карантина им пришлось отметить отпуск на Мальдивах. Фото: РИА Новости 6/8 Заслуженная артистка России Татьяна Овсиенко должна была выступить на Дне города в Западной Двине 3 июля, но из-за коронавируса ей пришлось отменить концерт. Фото: РИА Новости 7/8 Российского актера Александра Дьяченко, известного по роли в сериале «Мажор», госпитализировали с ковидом в конце июня. 10 июля он рассказывал, что пока не может ходить, но уже чувствует себя лучше. Актер опубликовал снимок капельницы и пошутил, что это «завтрак уже не тяжелого ковидника». Фото: РИА Новости Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 8/8 Певица, лидер группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина дважды перенесла коронавирус. Оба раза певица болела практически бессимптомно. Вместе с тем Арбенина рассказывала, что у нее начали садиться связки на фоне отсутствия нагрузки, а также появилась быстрая утомляемость. Фото: РИА Новости

Народный артист РСФСР Михаил Боярский заболел коронавирусом в середине июля. Он рассказывал в Instagram, что благодаря сделанной ранее прививке заболевание проходило в легкой форме. По словам сына актера Сергея, сейчас его отец находится дома после лечения от коронавируса, а поражения легких у 71-летнего Боярского не наблюдалось.

Видео дня

Актриса Вера Алентова, которой в феврале исполнилось 79 лет, из-за ковида попала в реанимацию в конце июня. После того как ее состояние улучшилось, актрису перевели в обычную палату. В результате артистке удалось вылечиться, 7 июля ее дочь Юлия Меньшова сообщила, что Алентова вернулась домой.

В середине июня стало известно, что Абросимова попала в больницу с пневмонией. Из-за сильного поражения легких и низкой сатурации певицу ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ. Вместе с тем ее тесты на коронавирус показывали отрицательный результат. В СМИ появилась информация, согласно которой это произошло из-за того, что лекарства, которые принимала Абросимова, могли смыть следы инфекции с ее слизистой. 10 июля представитель МакSим заявила, что состояние певицы улучшилось.

Известный шеф-повар и телеведущий Константин Ивлев заболел коронавирусом в начале июля. Его супруга Валерия рассказывала, что сперва Ивлева "немного поколбасило", но затем ему стало лучше. Она также уточнила, что из-за двухнедельного карантина им пришлось отметить отпуск на Мальдивах.

Заслуженная артистка России Татьяна Овсиенко должна была выступить на Дне города в Западной Двине 3 июля, но из-за коронавируса ей пришлось отменить концерт.

Российского актера Александра Дьяченко, известного по роли в сериале «Мажор», госпитализировали с ковидом в конце июня. 10 июля он рассказывал, что пока не может ходить, но уже чувствует себя лучше. Актер опубликовал снимок капельницы и пошутил, что это «завтрак уже не тяжелого ковидника».