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Боярский и Алентова: Звезды, заболевшие коронавирусом

Александр Котлеткин
16 минут назад

Известный российский актер Владимир Стеклов заболел коронавирусом. С 28 июля он находится в «красной зоне» больницы имени Филатова, сообщил Telegram-канал Mash. Врачи оценивают его состояние как средней тяжести. "Рамблер" вспомнил, кто еще из российских знаменитостей столкнулся с COVID-19.

Известный российский актер Владимир Стеклов заболел коронавирусом. С 28 июля он находится в «красной зоне» больницы имени Филатова, сообщил Telegram-канал Mash. Врачи оценивают его состояние как средней тяжести. "Рамблер" вспомнил, кто еще из российских знаменитостей столкнулся с COVID-19.
1/8 Известный российский актер Владимир Стеклов заболел коронавирусом. С 28 июля он находится в «красной зоне» больницы имени Филатова, сообщил Telegram-канал Mash. Врачи оценивают его состояние как средней тяжести. "Рамблер" вспомнил, кто еще из российских знаменитостей столкнулся с COVID-19.
Фото: РИА Новости
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Народный артист РСФСР Михаил Боярский заболел коронавирусом в середине июля. Он рассказывал в Instagram, что благодаря сделанной ранее прививке заболевание проходило в легкой форме. По словам сына актера Сергея, сейчас его отец находится дома после лечения от коронавируса, а поражения легких у 71-летнего Боярского не наблюдалось.
2/8 Народный артист РСФСР Михаил Боярский заболел коронавирусом в середине июля. Он рассказывал в Instagram, что благодаря сделанной ранее прививке заболевание проходило в легкой форме. По словам сына актера Сергея, сейчас его отец находится дома после лечения от коронавируса, а поражения легких у 71-летнего Боярского не наблюдалось.
Фото: РИА Новости
Актриса Вера Алентова, которой в феврале исполнилось 79 лет, из-за ковида попала в реанимацию в конце июня. После того как ее состояние улучшилось, актрису перевели в обычную палату. В результате артистке удалось вылечиться, 7 июля ее дочь Юлия Меньшова сообщила, что Алентова вернулась домой.
3/8 Актриса Вера Алентова, которой в феврале исполнилось 79 лет, из-за ковида попала в реанимацию в конце июня. После того как ее состояние улучшилось, актрису перевели в обычную палату. В результате артистке удалось вылечиться, 7 июля ее дочь Юлия Меньшова сообщила, что Алентова вернулась домой.
Фото: РИА Новости
В середине июня стало известно, что Абросимова попала в больницу с пневмонией. Из-за сильного поражения легких и низкой сатурации певицу ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ. Вместе с тем ее тесты на коронавирус показывали отрицательный результат. В СМИ появилась информация, согласно которой это произошло из-за того, что лекарства, которые принимала Абросимова, могли смыть следы инфекции с ее слизистой. 10 июля представитель МакSим заявила, что состояние певицы улучшилось.
4/8 В середине июня стало известно, что Абросимова попала в больницу с пневмонией. Из-за сильного поражения легких и низкой сатурации певицу ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ. Вместе с тем ее тесты на коронавирус показывали отрицательный результат. В СМИ появилась информация, согласно которой это произошло из-за того, что лекарства, которые принимала Абросимова, могли смыть следы инфекции с ее слизистой. 10 июля представитель МакSим заявила, что состояние певицы улучшилось.
Фото: globallookpress.com
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Известный шеф-повар и телеведущий Константин Ивлев заболел коронавирусом в начале июля. Его супруга Валерия рассказывала, что сперва Ивлева "немного поколбасило", но затем ему стало лучше. Она также уточнила, что из-за двухнедельного карантина им пришлось отметить отпуск на Мальдивах.
5/8 Известный шеф-повар и телеведущий Константин Ивлев заболел коронавирусом в начале июля. Его супруга Валерия рассказывала, что сперва Ивлева "немного поколбасило", но затем ему стало лучше. Она также уточнила, что из-за двухнедельного карантина им пришлось отметить отпуск на Мальдивах.
Фото: РИА Новости
Заслуженная артистка России Татьяна Овсиенко должна была выступить на Дне города в Западной Двине 3 июля, но из-за коронавируса ей пришлось отменить концерт.
6/8 Заслуженная артистка России Татьяна Овсиенко должна была выступить на Дне города в Западной Двине 3 июля, но из-за коронавируса ей пришлось отменить концерт.
Фото: РИА Новости
Российского актера Александра Дьяченко, известного по роли в сериале «Мажор», госпитализировали с ковидом в конце июня. 10 июля он рассказывал, что пока не может ходить, но уже чувствует себя лучше. Актер опубликовал снимок капельницы и пошутил, что это «завтрак уже не тяжелого ковидника».
7/8 Российского актера Александра Дьяченко, известного по роли в сериале «Мажор», госпитализировали с ковидом в конце июня. 10 июля он рассказывал, что пока не может ходить, но уже чувствует себя лучше. Актер опубликовал снимок капельницы и пошутил, что это «завтрак уже не тяжелого ковидника».
Фото: РИА Новости
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Певица, лидер группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина дважды перенесла коронавирус. Оба раза певица болела практически бессимптомно. Вместе с тем Арбенина рассказывала, что у нее начали садиться связки на фоне отсутствия нагрузки, а также появилась быстрая утомляемость.
8/8 Певица, лидер группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина дважды перенесла коронавирус. Оба раза певица болела практически бессимптомно. Вместе с тем Арбенина рассказывала, что у нее начали садиться связки на фоне отсутствия нагрузки, а также появилась быстрая утомляемость.
Фото: РИА Новости

Народный артист РСФСР Михаил Боярский заболел коронавирусом в середине июля. Он рассказывал в Instagram, что благодаря сделанной ранее прививке заболевание проходило в легкой форме. По словам сына актера Сергея, сейчас его отец находится дома после лечения от коронавируса, а поражения легких у 71-летнего Боярского не наблюдалось.

Видео дня

Актриса Вера Алентова, которой в феврале исполнилось 79 лет, из-за ковида попала в реанимацию в конце июня. После того как ее состояние улучшилось, актрису перевели в обычную палату. В результате артистке удалось вылечиться, 7 июля ее дочь Юлия Меньшова сообщила, что Алентова вернулась домой.

В середине июня стало известно, что Абросимова попала в больницу с пневмонией. Из-за сильного поражения легких и низкой сатурации певицу ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ. Вместе с тем ее тесты на коронавирус показывали отрицательный результат. В СМИ появилась информация, согласно которой это произошло из-за того, что лекарства, которые принимала Абросимова, могли смыть следы инфекции с ее слизистой. 10 июля представитель МакSим заявила, что состояние певицы улучшилось.

Известный шеф-повар и телеведущий Константин Ивлев заболел коронавирусом в начале июля. Его супруга Валерия рассказывала, что сперва Ивлева "немного поколбасило", но затем ему стало лучше. Она также уточнила, что из-за двухнедельного карантина им пришлось отметить отпуск на Мальдивах.

Заслуженная артистка России Татьяна Овсиенко должна была выступить на Дне города в Западной Двине 3 июля, но из-за коронавируса ей пришлось отменить концерт.

Российского актера Александра Дьяченко, известного по роли в сериале «Мажор», госпитализировали с ковидом в конце июня. 10 июля он рассказывал, что пока не может ходить, но уже чувствует себя лучше. Актер опубликовал снимок капельницы и пошутил, что это «завтрак уже не тяжелого ковидника».

Певица, лидер группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина дважды перенесла коронавирус. Оба раза певица болела практически бессимптомно. Вместе с тем Арбенина рассказывала, что у нее начали садиться связки на фоне отсутствия нагрузки, а также появилась быстрая утомляемость.

Шоу-бизнес,Фото,Юлий Меньшов,Татьяна Овсиенко,Диана Арбенина,Константин Ивлев,Вера Алентова,Михаил Боярский,Владимир Стеклов,Александр Дьяченко,
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