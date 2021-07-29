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«Носи усы»: экс-мэр Иркутска ответил Прусикину на обвинения в загрязнении Байкала

Елена Прошина
20 минут назад

Экс-мэр Иркутска Виктор Кондрашов ответил музыканту Илье Прусикину из группы Little Big, который раскритиковал чистоту воды Байкала. Ранее музыкант обратил внимание на грязную пену, которая сбивается у берегов озера, пишет Telegram-канал Mash.

«Носи усы»: экс-мэр Иркутска ответил Прусикину на обвинения в загрязнении Байкала
Фото: РИА НовостиРИА Новости

22 июля Прусикин побывал на озере и снял видео о том, что вода в «самом чистом озере мира» такой вовсе не является. Бывший глава Иркутска ответил ему пародийным роликом.

Виктор Кондрашов в образе лидера Little Big станцевал на берегу Байкала, обвинил музыканта в незнании школьной программы и заявил, что Прусикин не видит дальше своего «Little носа». Также Кондрашов посоветовал артисту не справлять нужду в озеро и «носить усы».

В конце клипа экс-мэр заявил, что вода в Байкале – самая чистая, а заснятая музыкантом грязь - это «пыль с сапог» самого Прусикина.

Шоу-бизнес,Илья Прусикин,Виктор Кондрашов,Иркутск,
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