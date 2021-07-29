«Носи усы»: экс-мэр Иркутска ответил Прусикину на обвинения в загрязнении Байкала

Экс-мэр Иркутска Виктор Кондрашов ответил музыканту Илье Прусикину из группы Little Big, который раскритиковал чистоту воды Байкала. Ранее музыкант обратил внимание на грязную пену, которая сбивается у берегов озера, пишет Telegram-канал Mash.

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22 июля Прусикин побывал на озере и снял видео о том, что вода в «самом чистом озере мира» такой вовсе не является. Бывший глава Иркутска ответил ему пародийным роликом.

Виктор Кондрашов в образе лидера Little Big станцевал на берегу Байкала, обвинил музыканта в незнании школьной программы и заявил, что Прусикин не видит дальше своего «Little носа». Также Кондрашов посоветовал артисту не справлять нужду в озеро и «носить усы».