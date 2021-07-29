Скандал на детской площадке: звезды в гневе, бабушка с внучкой покинули жилье

«СтарХит» рассказал о развитии истории с жительницей Санкт-Петербурга Натальей Липской, которая пыталась прогнать с площадки воспитанников центра для детей с особыми потребностями «Какая разница». Привлечь Липскую к ответственности призвали многие знаменитости, по данным журналистов, женщина больше не появляется на территории ЖК.

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В начале недели в соцсетях появился ролик, на котором женщина называет детей с аутизмом из «Какой разницы» «больными» и «непонятно какими». Она заявила, что владеет квартирой в ЖК «Балтийская жемчужина», а центр - всего лишь арендатор, поэтому площадками пользоваться не может.

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Липская потребовала, чтобы детей увели, так как они «пугают» ее внучку. Женщина заявила, что у них «свои должны быть карантины» и площадки.

Представители центра обратились в полицию, отметив, что женщина также несколько раз ударила сотрудницу центра по рукам. Следственный комитет начал проверку из-за ролика.

Позже в беседе с «ЛенТВ24» Липская принесла извинения за грубость.

«Я там отталкивала [женщину - прим. ред], но это было на последней минуте нашего разговора, когда я уже звонила в управляющую, потому что понимала, что мне не справиться. За это хочу принести извинения», - заявила она.

По словам Липской, она «борется» со всеми детскими садами и развивающими центрами, воспитанники которых гуляют на территории жилого комплекса.

«Одно дело, когда пришла мама с больным ребенком, будь то аутист или ребенок с синдромом Дауна, про этого одного ребенка я могу рассказать своей внучке, рассказать, что бывают такие детки. <...> Но когда тебя окружают около десяти таких детей, причем школьного возраста, которые бегают и издают разные странные звуки » - заявила она.

Внимание на эту историю обратили многие знаменитости. Актриса Эвелина Бледанс, мама ребенка с синдромом Дауна, назвала это фашизмом.

«За пять минут до скандала, ваша внучка каталась с особенными ребятами на качелях и ей было хорошо! < > Уже молчу о ваших убеждениях . Отдельные площадки? Карантин? Выселить на целину? На другую планету? Уничтожить?» - написала она (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).

Актриса Екатерина Варнава назвала Липскую «невоспитанной, оставшейся жить в древние времена персоной», которая решила, что имеет право выступать от имени всех, и делить людей на нормальных и ненормальных. Варнава отметила, что Липская не единственный человек с такими взглядами: такие люди все еще встречаются и они тоже воспитывают детей.

«Не хочу и думать, чему она их учит, какие ценности передает и внушает», - написала артистка.

Актриса и певица Надежда Ангарская спародировала Липскую. Она сняла видео, на котором произносит слова о «непонятно каких детях», а ее в это время закидывают яйцами и помидорами.

Журналист Алексей Пивоваров отметил, что видео с площадки одинаково возмутило и либеральных, и провластных комментаторов.

«И правильно - то, что такие вещи недопустимы, должно быть очевидно всем без исключения», - заявил он.

Главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян назвала Липскую «настоящей фашисткой».

«Вот кого надо лишать родительских прав. А не тех, у кого в холодильнике яблок нет. Кого она воспитает? Таких же фашистов», - написала она.

По данным «СтарХита», через несколько дней после скандала Липская покинула квартиру вместе в внучкой. Соседи рассказали, что она и раньше вела себя агрессивно и ссорилась с жильцами.