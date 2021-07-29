Денег нет: Илья Резник переехал из Москвы в Крым

Мы снимали дом в Подмосковье, сейчас арендуем в Ялте. Финансовая ситуация никогда у меня не улучшится, потому что за книги я деньги не получаю. Друзья помогают, есть у меня несколько человек, которым я могу сказать, что чего-то не хватает. У меня же концертов нет, живу на авторские, но худо-бедно всё равно мы счастливы, — рассказал поэт.