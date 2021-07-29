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Поэт Илья Резник переехал из Москвы в Крым

News.ru
34 минуты назад

Российский поэт Илья Резник переехал в Крым. Весной ему пришлось покинуть загородный дом в Московской области из-за высокой стоимости аренды. Вместе с женой Ириной поэт собирался жить в московской квартире, но в связи с коронавирусом решил перебраться подальше от мегаполиса. В настоящее время Резник живёт в Ялте, рассказал он в беседе с NEWS.ru.

Денег нет: Илья Резник переехал из Москвы в Крым
Фото: Сергей Ведяшкин/АГНСергей Ведяшкин/АГН

Мы снимали дом в Подмосковье, сейчас арендуем в Ялте. Финансовая ситуация никогда у меня не улучшится, потому что за книги я деньги не получаю. Друзья помогают, есть у меня несколько человек, которым я могу сказать, что чего-то не хватает. У меня же концертов нет, живу на авторские, но худо-бедно всё равно мы счастливы, — рассказал поэт.

Накануне Резник прокомментировал в интервью NEWS.ru уход со сцены знаменитого латышского композитора Раймонда Паулса. Он допустил, что Паулс может вернуться ради его юбилея или юбилея певицы Аллы Пугачёвой.

В то же время Резник одобрил решение композитора, посчитав, что ему «нужно беречь себя». По словам поэта, Паулс тяжело переносит поездки, в связи с чем редко появляется на сцене. Резник посоветовал композитору «сидеть, жить до 120 и писать гениальные песни».

27 июля Паулс объявил об окончательном уходе со сцены из-за болезни ног. По словам композитора, он не собирается пользоваться доверием публики и «уходить со сцены» много раз. Подобное поведение Паулс посчитал смешным.

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