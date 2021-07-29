Стеклов упал в обморок перед госпитализацией

Появились подробности госпитализации народного артиста России Владимира Стеклова, попавшего в больницу с подозрением на коронавирус. Об этом сообщает MK.RU.

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Отмечается, что медики приехали в квартиру актера на Ленинградском проспекте после жалоб на плохое самочувствие. Стеклов не делал ПЦР-тест на COVID-19. Перед тем, как его доставили в клинику, он упал в обморок.

Жена 73-летнего артиста Ирина также чувствует себя плохо. У нее высокая температура, из-за чего она решила вызвать врача из поликлиники.

О госпитализации Стеклова стало известно ранее 29 июля. Его решили доставить в больнице после жалоб на высокую температуру и проблемы с дыханием.