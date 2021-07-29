«Найду и наваляю по морде»: дочь Долиной предостерегла хейтеров

Ангелина Долина пригрозила всем, кто нелестно отзывается о ее дочери Александре, проклятиями и физической расправой. Угрозы дочь известной певицы Ларисы Долиной высказала в Instagram.
Ранее пользователей соцсетей ужаснуло поведение Александры, которая появилась вместе с бабушкой в программе «Звезды сошлись». Пользователи Сети высказали мнение, что студентов Долина воспитывает, а своих дочь и внучку не успевает. Новое появление девочки на телеэкране вызвало очередную волну критики в ее адрес, на которую отреагировали как сама певица, так и ее дочь.
«Если еще раз какая-нибудь сволочь скажет что у меня больной ребенок, позволит себе поливать грязью маленькую девочку прокляну. Найду и наваляю по морде. Трясет», - предупредила Ангелина Долина.
Она также призвала не сравнивать Александру с дочерью погибшей певицы Юлии Началовой Верой Алдониной.
«Веруша - наша маленькая богиня, у нее большое будущее. Она унаследовала все лучшее от родителей и дедушек с бабушками. Но что должно быть в голове, чтобы мне писать и сравнивать моих двух любимых Сашка правда своеобразный ребенок, не куколка, но она умная, глубокая, сострадающая, умеющая любить, помогать, оберегать, ценить », - заявила дочь Долиной.
Она также подчеркнула, что у нее абсолютно здоровый ребенок, который «учится и растет, старается».
«Сижу реву. Мама успокаивает как будто мне самой девять», - рассказала Ангелина Долина.