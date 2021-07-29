«Найду и наваляю по морде»: дочь Долиной предостерегла хейтеров

«Веруша - наша маленькая богиня, у нее большое будущее. Она унаследовала все лучшее от родителей и дедушек с бабушками. Но что должно быть в голове, чтобы мне писать и сравнивать моих двух любимых Сашка правда своеобразный ребенок, не куколка, но она умная, глубокая, сострадающая, умеющая любить, помогать, оберегать, ценить », - заявила дочь Долиной.