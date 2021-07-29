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Моргенштерн стал самым успешным музыкантом в России

Lenta.ru
29 минут назад

Рэпер Моргенштерн стал самым успешным музыкантом в России по версии журнала Forbes. За год артист заработал почти 7,5 миллиона долларов, в СМИ его упоминали 47 тысяч раз, а количество подписчиков в его соцсетях превышает 17,7 миллиона.

Моргенштерн стал самым успешным музыкантом в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Хип-хоп-исполнитель оказался на первом месте среди музыкантов в рейтинге самых успешных знаменитостей. В общем списке он занял второе место, уступив бойцу смешанных боевых искусств Хабибу Нурмагомедову.

Вторым по популярности музыкантом стал рэпер Тимати, занявший четвертую строчку рейтинга. Его доход за год оценили в 10,4 миллиона долларов, исполнитель набрал 20,3 миллиона подписчиков, а в СМИ его упоминали почти 40 тысяч раз. За ним идет Сергей Шнуров, лидер группы «Ленинград», который оказался на пятом месте списка Forbes. Тот заработал больше Тимати — доход артиста составил 11 миллионов долларов, однако по остальным параметрам (упоминания в СМИ и соцсетях, число подписчиков) Шнуров сильно уступил рэперу. В прессе о нем говорили только 17 тысяч раз, а число подписчиков музыканта составило лишь 8,1 миллиона.

Шоу-бизнес,Хабиб Нурмагомедов,Тимати,Сергей Шнуров,Forbes,Россия,
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