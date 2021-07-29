Моисеев решил завещать квартиру в Латвии Кристине Орбакайте

Дважды перенесший инсульт Борис Моисеев подтвердил намерение оставить квартиру в Латвии Кристине Орбакайте. Об этом он заявил «Комсомольской правде».

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Моисеев назвал Орбакайте «дочкой» и утвердительно ответил на вопрос журналиста о том, правда ли, что он собирается оставить ей в наследство латвийскую квартиру.

«Это так, да», - сказал Моисеев.

Борис Моисеев перенес два инсульта в 2010 и 2015 годах. Артиста частично парализовало, пострадали речь, двигательная функция. С того времени Моисеев не появляется на публике, а информация о нем в СМИ крайне противоречивая. Ходили слухи, что артист совсем плох, не может разговаривать и никого не узнает. Также в СМИ писали, что Моисеев с трудом выживает на мизерную пенсию.