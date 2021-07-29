Канделаки раскрыла гонорар Дудя на «Матч ТВ»

Гендиректор «Матч ТВ» Тина Канделаки рассказала, сколько зарабатывал популярный блогер Юрий Дудь, когда работал на канале, который она возглавляет. О зарплате Дудя она высказалась в YouTube-шоу Надежды Стрелец.

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По словам Канделаки, Дудь «хайпанул» на своем уходе с канала, и назвала «неправдой» заявления о том, что он получал 50 тысяч рублей, работая на «Матч ТВ».

«У нас его программа финансировалась составным образом. Было финансирование от канала и спонсор, который играл важную роль, так как Дудь был недешевым сотрудником, прямо скажем. Его команда нормально оплачивалась. У него была зарплата около 200 тысяч», — заявила Канделаки.

При этом гендиректор канала отметила, что, когда возникли проблемы со спонсором, канал не смог выделить дофинансирование программы и она закрылась.

Канделаки призналась, что вложила массу усилий в программу Дудя. В частности, она лично уговорила президента ФК ЦСКА Евгения Гинера прийти на интервью. Однако телеведущая уверена, что решение Юрия Дудя уйти в свободное плавание на YouTube было абсолютно правильным.

«На телевидении он был бы ограничен форматом. Это был бы яркий формат, но он никогда бы не принес Юре ни той славы, ни тех денег, которые ему принес YouTube», — заявила Канделаки.