В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

«Был недешевым сотрудником»: Канделаки раскрыла гонорар Дудя на «Матч ТВ»

Алиса Селезнёва
56 минут назад

Гендиректор «Матч ТВ» Тина Канделаки рассказала, сколько зарабатывал популярный блогер Юрий Дудь, когда работал на канале, который она возглавляет. О зарплате Дудя она высказалась в YouTube-шоу Надежды Стрелец.

Канделаки раскрыла гонорар Дудя на «Матч ТВ»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Канделаки, Дудь «хайпанул» на своем уходе с канала, и назвала «неправдой» заявления о том, что он получал 50 тысяч рублей, работая на «Матч ТВ».

«У нас его программа финансировалась составным образом. Было финансирование от канала и спонсор, который играл важную роль, так как Дудь был недешевым сотрудником, прямо скажем. Его команда нормально оплачивалась. У него была зарплата около 200 тысяч», — заявила Канделаки.

При этом гендиректор канала отметила, что, когда возникли проблемы со спонсором, канал не смог выделить дофинансирование программы и она закрылась.

Канделаки призналась, что вложила массу усилий в программу Дудя. В частности, она лично уговорила президента ФК ЦСКА Евгения Гинера прийти на интервью. Однако телеведущая уверена, что решение Юрия Дудя уйти в свободное плавание на YouTube было абсолютно правильным.

«На телевидении он был бы ограничен форматом. Это был бы яркий формат, но он никогда бы не принес Юре ни той славы, ни тех денег, которые ему принес YouTube», — заявила Канделаки.

Ранее стало известно, что в Зюзинский районный суд Москвы поступило административное дело в отношении блогера Юрия Дудя о пропаганде наркотиков. Пропаганду нашли в двух интервью - с блогером Ивангаем и рэпером Моргенштерном.

Шоу-бизнес,Телевидение,Юрий Дудь,Тина Канделаки,Евгений Гинер,ЦСКА,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители