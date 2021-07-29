Представитель МакSим прокомментировала состояние певицы

Находящейся в реанимации певица Марина Абросимова (МакSим) периодически приходит в себя и, возможно, способна общаться с врачами, но ее состояние все еще остается тяжелым. Об этом «Пятому каналу» заявила представительница артистки Маргарита Соколова.

Фото: пресс-служба певицы МакSим пресс-служба певицы МакSим

Ранее стало известно о госпитализации певицы МакSим. Она попала в больницу с высокой температурой в середине июня, после концерта в Казани. При этом сделанный ей тест на коронавирус был отрицательным. В момент госпитализации поражение легких МакSим составляло около 40%, но ее состояние стремительно ухудшалось. Вскоре артистку подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

На днях стало известно, что врачи начали выводить певицу из искусственной комы и она периодически бодрствует. А сегодня появилась информация, что МакSим общается с врачами.

По словам директора исполнительницы Маргариты Соколовой, у нее нет достоверной информации о том, что ее подопечная начала разговаривать с врачами.

«Возможно, разговаривает. Я не знаю, разговаривает она или нет. Я разговаривала только с врачами. Состояние сложное в любом случае до сих пор», - подчеркнула Соколова.

Она также отметила, что певицу медики выводят из медикаментозного сна в зависимости от результатов сканирования.

«Если она чувствует себя более или менее нормально, то она бодрствует. Если они видят, что организму нужен сон и отдых, то они вводят ее опять в медикаментозный сон. Меняется состояние», - заявила директор артистки.