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«Назвать предателями – это слишком»: Орлова о конфликте с Бузовой

Алиса Селезнёва
54 минуты назад

Ведущая шоу «Дом-2» Ольга Орлова рассказала, что совершенно не понимает, почему Ольга Бузова обиделась на своих бывших коллег и назвала их предателям. Об этом она заявила в интервью Лауре Джугелии для YouTube-канала Fametime TV.

«Назвать предателями – это слишком»: Орлова о конфликте с Бузовой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее поклонники Ольги Бузовой заметили, что она удалила из списка друзей в Instagram всех ведущих телепроекта «Дом-2», который отказалась вести. Теперь Бузова не подписана на Ксению Бородину, Влада Кадони, Андрея Черкасова и Ольгу Орлову.

Это произошло после того, как стало известно, что место Ольги Бузовой на шоу занял блогер Давид Манукян, с которым телеведущая незадолго до этого расстались со скандалом. Бузова написала в соцсетях, что бывшие коллеги предали ее и воткнули «ножи в спину».

Однако, по словам Ольги Орловой, она «категорически не согласна» с таким определением.

«Как я узнала, что он будет ведущим? Я увидела пост в Instagram. И на следующий день он был в эфире. Я вообще тогда была в отпуске», - подчеркнула Орлова.

Она призналась, что совершенно не понимает обиды Бузовой, так как ведущих «Дома-2» никто не ставил в известность о приходе на площадку Манукяна и они познакомились с ним буквально в кадре. При этом Орлова подчеркнула, что решила отписаться от бывшей коллеги в социальных сетях после обвинений в предательстве.

«Я с этим категорически не согласна, потому что узнала ровно в тот же день, что и она. Назвать предателями – это слишком, потому что я ничего плохого не сделала для нее», - заметила звезда.

Она также высказала мнение, что продюсеры проекта пригласили Манукяна на место его бывшей девушки, так как Ольга Бузова решила уйти с проекта буквально за пару часов до своего выхода в эфир. И это, разумеется, не понравилось руководству.

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