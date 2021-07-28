Канделаки рассказала о "пощечине" от Познера

Телеведущая и генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки назвала «пощечиной» свое интервью Владимиру Познеру 2012 года, вышедшее на Первом канале.
Канделаки назвала Познера невероятным и заявила, что считает Познера великим интервьюером.
«Я ему хочу сказать спасибо и за то интервью, которое было мне пощечиной. Я на долгое время запомнила, что к интервью надо готовиться, что не надо выпендриваться, и надо все-таки понимать, что бывают собеседники, которые просто по определению умнее тебя. И когда ты к ним приходишь, будь готов к тому, что холодный ушат воды тебе будет большой наградой», - рассказала Канделаки в интервью Надежде Стрелец.
По словам Канделаки, она до сих пор признательна Познеру за то интервью, и «очень любит» ту беседу.
Телеведущая также добавила, что сейчас работает с Познером над совместным проектом для «Матч ТВ». По ее словам, она была рада встретиться с коллегой в другом качестве.
Интервью для программы «Познер» Тина Канделаки дала в 2012 году. Она пришла на эфир в алом платье с глубоким декольте. Платье телеведущей вызвало массу обсуждений. Зрители предполагали, что Канделаки хотела отвлечь Познера от провокационных вопросов и соблазнить его свои нарядом. В Сети также отметили, что журналистка заметно нервничала, пила много воды, заискивала с интервьюером, грубо льстила и очень хотела ему понравиться.
Сам Познер отметил мастерское умение Канделаки уходить от ответов на вопросы.
«Пожалуй, среди всех моих гостей не было ни одного, который бы с таким жаром, с таким напором отвечал почти на все вопросы не отвечая», - написал журналист в своем блоге.