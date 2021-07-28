Канделаки рассказала о "пощечине" от Познера

«Я ему хочу сказать спасибо и за то интервью, которое было мне пощечиной. Я на долгое время запомнила, что к интервью надо готовиться, что не надо выпендриваться, и надо все-таки понимать, что бывают собеседники, которые просто по определению умнее тебя. И когда ты к ним приходишь, будь готов к тому, что холодный ушат воды тебе будет большой наградой», - рассказала Канделаки в интервью Надежде Стрелец.