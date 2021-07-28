«Я заснуть не мог, если не выпивал»: Безруков рассказал о смерти пасынка

Актер Сергей Безруков рассказал, что смерть сына его бывшей жены Ирины Андрея Ливанова стала ударом для всех, в том числе и для него. Об этом он заявил в YouTube-шоу «Света вокруг света».
Сын Ирины Безруковой Андрей Ливанов умер 14 марта 2015 года в возрасте 25 лет.
«Мы с Ириной договорились, что не трогаем эту тему, так как она очень болезненная. Я тогда даже заснуть не мог, если не выпивал. Продолжал сниматься, потому что Ирина сказала: «Зритель не должен страдать». Поэтому я остался в Иркутске. Как я тогда играл, не понимаю», - вспомнил актер один из самых сложных периодов своей жизни.
Он отметил, что ему было так плохо, что рядом со съемочной площадкой фильма «Млечный путь» дежурил врач.
«Мне сложно вспоминать. Это было очень сложно и страшно. Меня все поддерживали на съемочной площадке, в том числе и режиссер Владимир Меньшов», - рассказал Безруков.
По его словам, он пытался оградить жену от пристального внимания журналистов и дозвонился даже до губернатора.
«Говорил: «Пожалуйста, уберите, оставьте в покое». Пускай отец с матерью будут вместе. Будьте вы людьми!». Я умолял. И, тем не менее, журналисты все равно пробрались Сложная история, и какая-то вот такая очень болезненная была», — рассказал артист.
Безруков отметил, что после смерти Андрея Ливанова они с Ириной «разлетелись в разные стороны» и в итоге развелись, сохранив хорошие отношения.
Сергей и Ирина Безрукова прожили в браке 15 лет. После развода Безруков женился на режиссере Анне Матисон. У пары родилось трое детей.