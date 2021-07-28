«Я заснуть не мог, если не выпивал»: Безруков рассказал о смерти пасынка

«Мы с Ириной договорились, что не трогаем эту тему, так как она очень болезненная. Я тогда даже заснуть не мог, если не выпивал. Продолжал сниматься, потому что Ирина сказала: «Зритель не должен страдать». Поэтому я остался в Иркутске. Как я тогда играл, не понимаю», - вспомнил актер один из самых сложных периодов своей жизни.