«Вы сами являетесь отцом. Родители у Дмитрия очень старые и они нуждаются в материальной поддержке, поддержке Дмитрия. Он один в семье. На протяжении четырех месяцев мы не можем выйти на связь с Дмитрием и Еленой. Мы очень сильно переживаем, их семьи ждут их дома. Джоко Видодо, со всем уважением, очень прошу о помиловании для отца моих сыновей», — сказала Айза.