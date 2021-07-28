Безбородова подала заявление в полицию на семилетнего сына Пьехи

Адвокат семьи Стаса Пьехи Сергей Жорин рассказал о планах Ирины Безбородовой возбудить дело против семилетнего сына Пьехи Пети уголовное дело. Об этом юрист написал в своем Telegram-канале.

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Напомним, что на прошлой неделе мальчик пришел в гости к жене известного футбольного судьи Владислава Безбородова, чтобы поиграть с их средним сыном. Пока Петя был в гостях, женщина запретила ему общаться со своим отпрыском. В результате разозлившийся сын Пьехи проткнул карандашом надувной бассейн.

«Безбородова уверена, что маленький Петя непременно должен быть привлечён к уголовной ответственности за порчу бассейна. Об этом она сообщила в заявлении и отнесла в полицию», – сообщает Жорин.

Адвокат подчеркнул, что абсурд ситуации заключается и в том, что супруга арбитра озабочена только «переживаниями о бассейне, который, к слову, благополучно восстановлен и эксплуатируется.