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Безбородова подала заявление в полицию на семилетнего сына Пьехи

Елена Прошина
18 минут назад

Адвокат семьи Стаса Пьехи Сергей Жорин рассказал о планах Ирины Безбородовой возбудить дело против семилетнего сына Пьехи Пети уголовное дело. Об этом юрист написал в своем Telegram-канале.

Безбородова подала заявление в полицию на семилетнего сына Пьехи
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Напомним, что на прошлой неделе мальчик пришел в гости к жене известного футбольного судьи Владислава Безбородова, чтобы поиграть с их средним сыном. Пока Петя был в гостях, женщина запретила ему общаться со своим отпрыском. В результате разозлившийся сын Пьехи проткнул карандашом надувной бассейн.

«Безбородова уверена, что маленький Петя непременно должен быть привлечён к уголовной ответственности за порчу бассейна. Об этом она сообщила в заявлении и отнесла в полицию», – сообщает Жорин.

Адвокат подчеркнул, что абсурд ситуации заключается и в том, что супруга арбитра озабочена только «переживаниями о бассейне, который, к слову, благополучно восстановлен и эксплуатируется.

Напомним, что о крупном скандале стало известно 20 июля. Как утверждают Пьеха и его экс-супруга, Безбородова так разозлилась из-за бассейна, что «швырнула на землю» Петю. Полиция возбудила уголовное дело по данному факту.

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