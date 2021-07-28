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Жорин обвинил избившую сына Пьехи женщину в новой провокации

News.ru
1 час назад

Жена футбольного арбитра Ирина Безбородова, подозреваемая в избиении семилетнего сына певца Стаса Пьехи, провоцирует семью на новый конфликт. Об этом рассказал адвокат музыканта, Сергей Жорин, в интервью для Teleprogramma.pro.

Когда Петя (семилетний сын Стаса Пьехи. — NEWS.ru) был в больнице <...>, в коттеджном поселке продолжали находиться бабушка мальчика и её родственники. И в это время Безбородова зачем-то приходила на территорию их коттеджа, что-то снимала на видео, как-то вела себя очень ярко. Она себя чувствует правой и не собирается извиняться, — заявил юрист.

Жорин подчеркнул, что Петя после выписки из больницы чувствует себя «не очень хорошо» — как физически, так и морально. Сергей Жорин добавил: ни обвиняемая, ни кто-либо из её родственников даже не пытался извиниться за содеянное.

После проведённой проверки было возбуждено уголовное дело по 1 части 115 статьи Уголовного кодекса (умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшее кратковременное расстройство здоровья). В качестве наказания за подобное преступление предусмотрен арест на срок до четырех месяцев, либо штраф. Однако Жорин полагает: если будет установлено, что сыну Пьехи причинили вред здоровью средней тяжести, то обвиняемая может лишиться свободы на срок до двух лет.

Ранее сообщалось, что Ирине Безбородовой могут назначить психиатрическую экспертизу.

Шоу-бизнес,Видео,Ирина Безбородова,Стас Пьеха,Сергей Жорин,
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