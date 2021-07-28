Сына Валерии обвинили в мошенничестве на миллионы рублей

Сын певицы Валерии — блогер Арсений Шульгин, обвиняется в финансовом мошенничестве: он задолжал крупную сумму денег одному из бывших клиентов своей компании. Об этом рассказал адвокат потерпевшего Назар Назаров в интервью «ЭГ».

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Мой доверитель заключил с Шульгиным договор 7 июля прошлого года и заплатил по нему 1 млн 600 тыс. руб. Шульгин должен был до 7 августа поставить мундштуки на 1 млн 300 тыс. И лишь к ноябрю — декабрю еле-еле поставил на 400 тыс. А с остальной частью товара начал, извиняюсь за выражение, динамить клиента, — признался юрист.

Запутанная история началась ещё в прошлом году, когда Шульгин рекламировал мундштуки для кальянов Candy Smoke. По словам адвоката, блогер якобы производил аксессуары для курения и продавал право на эксклюзивную торговлю в регионах. То, что было подано под видом лицензионного договора франшизы, на самом деле оказалось обычным договором поставки, уверяет Назаров.

По словам юриста, завершив сделку, Шульгин срывал обещанные сроки поставки товара на три или даже шесть месяцев, тем самым нарушая договоренности клиента с заказчиками и фактически саботируя бизнес, который сам же продал. Одним из таких обманутых клиентов оказался наниматель Назарова по фамилии Прохоров, который обратился в суд. Несмотря на то, что первую инстанцию пострадавшая сторона проиграла, Мосгорсуд постановил удовлетворить требования истца и обязал Шульгина выплатить 1 миллион 170 тысяч рублей.