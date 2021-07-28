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Сергей Безруков планирует усыновить ребёнка

ИА Regnumиещё 14
1 час назад

Актёр Сергей Безруков дал интервью для YouTube-шоу «Света вокруг света». Запись его разговора доступна на одноимённом канале.

Безруков рассказал о «большой проблеме» в первом браке
Фото: ИА RegnumИА Regnum

В интервью артист сообщил о своём желании в шестой раз стать отцом, усыновив ребёнка из детского дома. По словам Безрукова, он со своей супругой Анной Матисон планирует сделать это, когда их новорожденному сыну исполнится один год.

ИА REGNUM напоминает, что в июле 2021 года Анна Матисон родила сына Василия. Для них с Сергеем Безруковым мальчик стал третьим совместным ребёнком, а для актёра — пятым.

Шоу-бизнес,Анна Матисон,ИА REGNUM,
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