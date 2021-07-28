Экс-вокалистка подала на Шнурова в суд

У Сергея Шнурова уже есть ребенок от новой жены. Артист не афишировал появление наследника, но со 100% вероятностью он уже родился. Супруга Шнурова забеременела как раз в период первой волны пандемии. Пара скрывается от общественности. Музыкальная карьера Шнура теперь в прошлом, как и его старые знакомства. Ольга (так зовут новую жену артиста) расчистила круг общения Сергея, крепко взялась за его здоровье и интересы.

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Шнуров теперь выглядит иначе. Он и мыслить стал по-другому. Его последнее интеревью разочаровало россиян. Его проект «Зоя» также выглядит провальным. К счастью, музыкант на пике своей карьеры смог заработать достаточно, чтобы его новой жене хватило на туфли и няню для ребенка.

Теперь у Шнурова новые проблемы: бывшая вокалистка «Ленинграда» подает на него в суд. Как пишут журналисты Дни.ру, Алиса Вокс собралась отсудить у Шнурова 19 миллионов рублей. Вопрос должен был решиться полюбовно, но музыкант не пошел на контакт. Придется привлекать правосудие.

Сумма в 19 миллионов рублей не является окончательной. Она может быть скорректирована в меньшую или в большую сторону. Без суда решить вопрос не удастся, так как в группе «Ленинград» заявили, что Вокс отдала право на отчисления по 39 песням всего за тысячу рублей. Алиса уверяет, что она не подписывала никаких документов, ее обманул работодатель. Пострадавших от подобного инцидента суммарно 15 человек. Вокс не претендует на авторские права.