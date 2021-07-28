В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Один из основателей рок-группы Slipknot Джои Джордисон умер в 46 лет

News.ruиещё 1
33 минуты назад

Один из основателей американской рок-группы Slipknot и её бывший барабанщик Джои Джордисон умер на 47-м году жизни. Об этом известила семья музыканта, сообщает Rolling Stone.

Один из основателей рок-группы Slipknot умер в 46 лет
Фото: Джои ДжордисонДжои Джордисон

Издание отмечает, что причину смерти родственники не назвали, но пояснили, что Джордисон, ушедший из Slipknot в 2013 году из-за рассеянного склероза, мирно скончался во сне. Его похороны будут закрытыми для широкой публики.

Смерть Джоуи оставила в нас пустые сердца и чувство неописуемой печали, — отмечается в заявлении семьи.

Рок-группа Slipknot основана в штате Айова в 1995 году. Джордисон после ухода из неё играл в таких коллективах, как Scar the Martyr и Sinsaenum.

Ранее стало известно, что умер американский музыкант Джастин Таунс Эрл. Ему было 38 лет. Джастин Таунс Эрл, известный как сын музыканта Стива Эрла, исполнял песни в жанре кантри и американа. На счету артиста девять полноформатных альбомов, последний из которых, The Saint of Lost Causes, вышел в 2019 году.

Шоу-бизнес,Происшествия,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители