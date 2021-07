Один из основателей рок-группы Slipknot умер в 46 лет

Рок-группа Slipknot основана в штате Айова в 1995 году. Джордисон после ухода из неё играл в таких коллективах, как Scar the Martyr и Sinsaenum.

Ранее стало известно, что умер американский музыкант Джастин Таунс Эрл. Ему было 38 лет. Джастин Таунс Эрл, известный как сын музыканта Стива Эрла, исполнял песни в жанре кантри и американа. На счету артиста девять полноформатных альбомов, последний из которых, The Saint of Lost Causes, вышел в 2019 году.