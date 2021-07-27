"Какую гадость сделала": Гузеева показала способ сэкономить деньги

«Я вот тут поняла, что огромное количество денег тратится, потому что они списываются с карты. Вроде как ты их в руки не берешь, и вроде они должны как-то оставаться. И когда я поняла, что они просто убегают со скоростью света, а кошелек я с собой не беру последнее время, смотрите, какую гадость я сделала», — сказала Гузеева.