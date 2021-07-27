Адвокат Алисы Вокс заявил об отказе Шнурова выплатить 19 миллионов

Лидер «Ленинграда» Сергей Шнуров отказался выплатить компенсацию в 19 миллионов рублей своей бывшей солистке Алисе Вокс. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на адвоката певицы Романа Лалаяна.
По словам юриста, переговоры о компенсации за нарушение авторских прав, о котором заявила Вокс, продолжались полтора месяца. Так как стороны не смогли договориться, представители певицы направили иск в суд.
«Мы направляли письма в адрес самого Шнурова, юридических лиц и прочих связанных с ним организаций, получили ответные письма», - рассказал Лалаян.
Он отметил, что письма содержали отказ от удовлетворения претензий и «абсолютное несогласие» с позицией Вокс.
«Естественно, мы не согласились с этой позицией и направили свои требования в суд. Пусть суд решает, а не переговорщики», - заключил он.
В июня в соцсетях опубликовали текст претензии Вокс к связанным со Шнуровым компаниям. В документе утверждалось, что певица не получает отчисления за использование песен, созданных в соавторстве с ней. Сообщалось, что речь идет о песнях «Патриотка», «Молитвенная», «Сумка», «Платье», «Плачу», «Экспонат» и других.
Вокс рассказала «Комсомольской правде», что не претендует на авторские права и хочет лишь получить компенсацию.
Ее адвокат заявил о полученном от представителей Шнурова скане договора, в котором указано, что Вокс за тысячу рублей отказалась от всех прав в пользу музыканта. Договор был составлен за две недели до ее ухода из «Ленинграда». Своим адвокатам Вокс заявила, что таких бумаг не подписывала.