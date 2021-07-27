В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Адвокат Алисы Вокс заявил об отказе Шнурова выплатить 19 миллионов

Мария Иванова
34 минуты назад

Лидер «Ленинграда» Сергей Шнуров отказался выплатить компенсацию в 19 миллионов рублей своей бывшей солистке Алисе Вокс. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на адвоката певицы Романа Лалаяна.

Адвокат Алисы Вокс заявил об отказе Шнурова выплатить 19 миллионов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам юриста, переговоры о компенсации за нарушение авторских прав, о котором заявила Вокс, продолжались полтора месяца. Так как стороны не смогли договориться, представители певицы направили иск в суд.

«Мы направляли письма в адрес самого Шнурова, юридических лиц и прочих связанных с ним организаций, получили ответные письма», - рассказал Лалаян.

Он отметил, что письма содержали отказ от удовлетворения претензий и «абсолютное несогласие» с позицией Вокс.

«Естественно, мы не согласились с этой позицией и направили свои требования в суд. Пусть суд решает, а не переговорщики», - заключил он.

В июня в соцсетях опубликовали текст претензии Вокс к связанным со Шнуровым компаниям. В документе утверждалось, что певица не получает отчисления за использование песен, созданных в соавторстве с ней. Сообщалось, что речь идет о песнях «Патриотка», «Молитвенная», «Сумка», «Платье», «Плачу», «Экспонат» и других.

Вокс рассказала «Комсомольской правде», что не претендует на авторские права и хочет лишь получить компенсацию.

Ее адвокат заявил о полученном от представителей Шнурова скане договора, в котором указано, что Вокс за тысячу рублей отказалась от всех прав в пользу музыканта. Договор был составлен за две недели до ее ухода из «Ленинграда». Своим адвокатам Вокс заявила, что таких бумаг не подписывала.

Шоу-бизнес,Алиса Вокс,Сергей Шнуров,Комсомольская правда,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители