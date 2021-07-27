Адвокат Алисы Вокс заявил об отказе Шнурова выплатить 19 миллионов

Лидер «Ленинграда» Сергей Шнуров отказался выплатить компенсацию в 19 миллионов рублей своей бывшей солистке Алисе Вокс. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на адвоката певицы Романа Лалаяна.

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По словам юриста, переговоры о компенсации за нарушение авторских прав, о котором заявила Вокс, продолжались полтора месяца. Так как стороны не смогли договориться, представители певицы направили иск в суд.

«Мы направляли письма в адрес самого Шнурова, юридических лиц и прочих связанных с ним организаций, получили ответные письма», - рассказал Лалаян.

Он отметил, что письма содержали отказ от удовлетворения претензий и «абсолютное несогласие» с позицией Вокс.

«Естественно, мы не согласились с этой позицией и направили свои требования в суд. Пусть суд решает, а не переговорщики», - заключил он.

В июня в соцсетях опубликовали текст претензии Вокс к связанным со Шнуровым компаниям. В документе утверждалось, что певица не получает отчисления за использование песен, созданных в соавторстве с ней. Сообщалось, что речь идет о песнях «Патриотка», «Молитвенная», «Сумка», «Платье», «Плачу», «Экспонат» и других.

Вокс рассказала «Комсомольской правде», что не претендует на авторские права и хочет лишь получить компенсацию.