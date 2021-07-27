Звезды, которые не терпят личных водителей

Многие звезды как огня боятся автомобилей, в то время как другие просто не видят себя на пассажирском сидении. Мы расскажем об артистах, которые буквально срослись с рулем своего любимого авто.

Фото: INSTAGRAM.COM/BORODYLIA/ INSTAGRAM.COM/BORODYLIA/

Ксения Бородина

Телеведущая получила права очень давно, а ее опыту вождения можно только позавидовать. Помимо того, что Бородина хорошо ориентируется практически на любой дороге, она не растеряется, если придется вникнуть в технические вопросы, а поломки на дороге случаются довольно часто. К слову, Ксения всегда в тренде и меняет автомобили как только понимает, что машина уже изжила свой век.

Яна Рудковская

Продюсер предпочитает шикарные вещи, это касается и автомобилей звезды. Рудковская всегда выбирает только те автомобили, которые подходят не только в техническом плане, но и соответствуют статусу, в гараже Яны есть как спортивные машины, так и классические авто для городских дорог. Что касается вождения, Яна предпочитает сама садиться за руль, не используя для этого специального человека.

Лолита Милявская

Артистка, несмотря на свою экспрессивность, водит очень аккуратно и всегда соблюдает ПДД. У Милявской большой стаж вождения, она прекрасно чувствует себя за рулем и не отдаст возможность почувствовать новый автомобиль другому человеку. Если Лолите необходимо отправиться на репетиции, она никогда не обратится за помощью к водителю и всегда сама займет место водителя, а вот для торжественных мероприятий можно сделать исключение и передать руль ответственному человеку.

Ольга Бузова