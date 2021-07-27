На eBay выложили воздух с презентации альбома Канье Уэста

На торговой площадке eBay выставили на продажу воздух с концерта Канье Уэста, на котором рэпер презентовал свой новый альбом Donda. Владелец лота опубликовал в объявлении фотографию пакета на застёжке и потребовал за него $3333 (около 246 000 рублей). Он утверждает, что воздух был запечатан на стадионе Mercedes-Benz в Атланте, где проходила презентация альбома.

Фото: depositphotos.com/everett225 depositphotos.com/everett225

На зиплок от пользователя imacanon16canz подали уже шесть заявок. Максимальная ставка составила $2125 (157 000 рублей), сообщил журнал NME. До конца торгов осталось ещё несколько дней.

Доставка пакета с воздухом обойдется желающим в дополнительные $4.

Ранее фанаты Канье продавали на eBay воздух с его концерта в рамках тура Ye’s ’Yeezus.

В 2015 году один из продавцов заработал на подобном аукционе более $60 000. Альбом Donda должен был выйти 23 июля. В тот день на стадионе Mercedes-Benz в Атланте прошла презентация сборника. Уэста пришли поддержать его бывшая жена Ким Кардашьян и хип-хопер Рик Росс.

После концерта релиз перенесли на 6 августа.