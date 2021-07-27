«Это отвратительно»: Варнава оценила поступок прогнавшей с площадки детей-инвалидов петербурженки

Звезда Comedy Woman Екатерина Варнава раскритиковала в своем Instagram женщину, прогнавшую с площадки в Санкт-Петербурге особенных детей. По словам актрисы, такого рода представители общества являются создателями и распространителями социального зла.

Фото: Instagram Instagram

Ранее сообщалось, что жительница города на Неве агрессивно попыталась прогнать с детской площадки своего двора воспитанников центра инклюзивных проектов «Какая разница» и их воспитателей (по одному взрослому на каждого ребенка). Она объяснила это тем, что дети с особенностями здоровья могут напугать ее детей. Женщина также дала обещание, что добьется, чтобы центр в это доме закрыли. Случившееся попало на видео и распространилось по интернету.

Екатерина Варнава негативно оценила эту ситуацию. По ее мнению, ни один ребенок не заслуживает такого отношения.

«Как же хочется огородить мир от таких личностей. Отвратительно. Стыдно. Да почему же нельзя быть более добрыми?» — написала она.