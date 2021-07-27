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«Мерзости нет предела»: отец Фриске раскритиковал публикацию фото внука Шепелевым

Елена Прошина
54 минуты назад

Отец покойной российской певицы Жанны Фриске Владимир назвал причины публикации журналистом Дмитрием Шепелевым снимка с его внуком Платоном. Как мужчина отметил в разговоре с NEWS.ru, телеведущий хочет снова быть в тренде, поскольку его «попёрли со всех каналов».

«Мерзости нет предела»: отец Фриске раскритиковал публикацию фото внука Шепелевым
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Владимира Фриске, Шепелев понял, что на памяти его умершей дочери «можно заработать бабки».

«Этого следовало ожидать, только я не знал, когда это будет, потому что он делал это раньше с Жанной, когда деньги зарабатывал на больной — продавал фотографии. Я всем говорил, но все почему-то мимо ушей пропустили. У меня есть люди, которые в СМИ работают. Сказали, что он продал фото Платона. Он (Шепелев – прим. ред.) мерзкий до опупения, мерзости его нет предела», – сказал он.

Фриске подчеркнул что не знает, сколько именно мог получить Шепелев за снимки и добавил, что уверен в возвращении внука в его семью.

Напомним, что Жанна Фриске была гражданской женой Шепелева, а 7 апреля 2013 года у пары родился сын Платон. 15 июня 2015 года Фриске умерла от глиобластомы в возрасте 40 лет. Платон с тех пор проживает с его новой возлюбленной, Екатериной Тулуповой.

Накануне телеведущий впервые показал своего сына, опубликовав с ним фотографию в Instagram. По словам Шепелева, восемь лет назад он принял решение оградить мальчика от излишнего внимания, однако сейчас Платон перестал нуждаться в такой защите.

Шоу-бизнес,Екатерина Тулупова,Дмитрий Шепелев,Жанна Фриске,
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