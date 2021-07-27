«Мерзости нет предела»: отец Фриске раскритиковал публикацию фото внука Шепелевым

«Этого следовало ожидать, только я не знал, когда это будет, потому что он делал это раньше с Жанной, когда деньги зарабатывал на больной — продавал фотографии. Я всем говорил, но все почему-то мимо ушей пропустили. У меня есть люди, которые в СМИ работают. Сказали, что он продал фото Платона. Он (Шепелев – прим. ред.) мерзкий до опупения, мерзости его нет предела», – сказал он.