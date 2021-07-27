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"Отец от этой болезни скончался": бывший адвокат Ефремова об ухудшении здоровья артиста

Елена Прошина
40 минут назад

У актера Михаила Ефремова начались серьезные проблемы со здоровьем. Как рассказал бывший адвокат артиста в разговоре с life.ru, Ефремову нужны специальные условия содержания.

"Отец от этой болезни скончался": бывший адвокат Ефремова об ухудшении здоровья артиста
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«У него же отец от этой болезни и скончался. У него очень большие проблемы с лёгкими, и с такой болезнью его нельзя было изолировать от общества», – сказал Пашаев.

Как отметил Пашаев, у Ефремова есть хроническое заболевание, которое требует постоянного контроля. На свободе актер старался поддерживать свое состояние, однако рецидивы нередко случались. При этом болезнь не попадает в список Минздрава, которые являются освобождением от изоляции.

«К сожалению, нельзя разглашать диагноз», – заявил Пашаев.

Напомним, что осенью 2020 года Пресненский суд Москвы признал актера Михаила Ефремова виновным в смертельном ДТП в центре Москвы, которое произошло в июне того же года. Изначально актера приговорили к восьми годам колонии, а позже Мосгорсуд смягчил приговор до 7,5 лет.

Ефремов отбывает наказание в «звёздной» колонии в Белгородской области, где ранее находились футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.

Шоу-бизнес,Павел Мамаев,Михаил Ефремов,Александр Кокорин,Минздрав РФ,Мосгорсуд,
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