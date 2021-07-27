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Егор Крид исполнил песню в поддержку МакSим на своем концерте

Елена Прошина
1 час назад

Музыкант Егор Крид исполнил песню «Отпускаю» МакSим на своем концерте в Ялте в поддержку певицы, сообщает StarHit.

Егор Крид исполнил песню в поддержку МакSим на своем концерте
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Сегодня с поклонниками хочу поддержать одну очень сильную девочку! МакSим, держись, мы с тобой», – сказал он перед исполнением песни.

Публика поддержала Крида и исполнила композицию певицы вместе с ним, а в социальных сетях его жест оценили поклонники.

«Егор, ты человек с большим сердцем»; «Артистам нужно поддерживать друг друга»; «Егор, ты человек с большим сердцем», – писали подписчики на Instagram-странице артиста.

Напомним, что МакSим попала в больницу в 15 июня. В День России артистка выступала на концерте в Казани, однако уже тогда она чувствовала себя плохо. Марию доставили в лечебное учреждение с пневмонией, а позднее ввели в состояние искусственной комы и подключили к ИВЛ.

На днях представитель певицы Маргарита Соколова сообщила, что в состоянии артистки наметились улучшения. После артистка пришла в сознание и даже смогла общаться с окружающими с помощью жестов.

Егор Крид не единственный, кто поддержал МакSим во время болезни. 24 июля болельщики московского «Спартака» спели песню «Знаешь ли ты» на матче Российской премьер-лиги против казанского «Рубина».

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