Егор Крид исполнил песню в поддержку МакSим на своем концерте

Музыкант Егор Крид исполнил песню «Отпускаю» МакSим на своем концерте в Ялте в поддержку певицы, сообщает StarHit.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Сегодня с поклонниками хочу поддержать одну очень сильную девочку! МакSим, держись, мы с тобой», – сказал он перед исполнением песни.

Публика поддержала Крида и исполнила композицию певицы вместе с ним, а в социальных сетях его жест оценили поклонники.

«Егор, ты человек с большим сердцем»; «Артистам нужно поддерживать друг друга»; «Егор, ты человек с большим сердцем», – писали подписчики на Instagram-странице артиста.

Напомним, что МакSим попала в больницу в 15 июня. В День России артистка выступала на концерте в Казани, однако уже тогда она чувствовала себя плохо. Марию доставили в лечебное учреждение с пневмонией, а позднее ввели в состояние искусственной комы и подключили к ИВЛ.

На днях представитель певицы Маргарита Соколова сообщила, что в состоянии артистки наметились улучшения. После артистка пришла в сознание и даже смогла общаться с окружающими с помощью жестов.