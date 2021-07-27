«Любить без зарплаты»: муж Седоковой уехал от нее в США

29-летний латвийский баскетболист Янис Тимма оставил свою жену, российскую певицу Анну Седокову, и отправился на заработки в США. Видео из штатов спортсмен опубликовал в Instagram.

Фото: Instagram Instagram

Седокова прокомментировала временный разрыв со своим мужем в интервью для YouTube-шоу «Ночной контакт».

«Когда вы выходите замуж за человека, то должны понимать, если ему год не будут платить зарплату, вы всё равно будете с ним вместе. Мне кажется, что тут этот момент очень сильно проявляется. Вы должны просто любить его без зарплаты», – сказала артистка.

Несмотря на слухи о том, что БК «Химки» якобы расторгло контракт с Янисом из-за его разногласий с новым тренером, певица указывает основной причиной финансовые трудности клуба. По ее словам, «Химки» в течение года не выплачивали баскетболисту его зарплату.

Хоть супруги и оказались на разных концах света, разводиться они не собираются. В августе в США стартует новый сезон и сейчас Тимма находится в летнем лагере NBA, где он тренируется и набирает физическую форму. В будущем он хочет занять место в баскетбольной команде Orlando Magic.