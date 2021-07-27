Егор Крид устроил акцию в поддержку МакSим

Российский певец, рэпер Егор Крид решил поддержать певицу МакSим, которая сейчас борется за жизнь в одной из московских больниц. На своём концерте в Ялте он попросил многотысячный зал исполнить вместе с ним хит певицы «Отпускаю». Видео акции музыкант выложил в Instagram.