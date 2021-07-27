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Егор Крид устроил многотысячную акцию в поддержку МакSим

News.ruиещё 3
2 часа назад

Российский певец, рэпер Егор Крид решил поддержать певицу МакSим, которая сейчас борется за жизнь в одной из московских больниц. На своём концерте в Ялте он попросил многотысячный зал исполнить вместе с ним хит певицы «Отпускаю». Видео акции музыкант выложил в Instagram.

Егор Крид устроил акцию в поддержку МакSим
Фото: egorkreed/instagram.comegorkreed/instagram.com

Сегодня с поклонниками хочу поддержать одну очень сильную девочку! @maksimartist держись, мы с тобой, — написал Крид.

Песню «Отпускаю», фонограмма которой в исполнении МакSим звучала в зале, Крид и зрители спели хором. Поклонники рэпера, пришедшие на его концерт, держали в руках включённые фонарики, всё происходящее Крид снимал на смартфон.

Дайте шума для МакSим! <...> Выздоравливай! Ты очень сильная! Мы все тебя любим и целуем, — сказал на камеру певец и послал МакSим воздушный поцелуй.