Егор Крид устроил акцию в поддержку МакSим

Российский певец, рэпер Егор Крид решил поддержать певицу МакSим, которая сейчас борется за жизнь в одной из московских больниц. На своём концерте в Ялте он попросил многотысячный зал исполнить вместе с ним хит певицы «Отпускаю». Видео акции музыкант выложил в Instagram.
Сегодня с поклонниками хочу поддержать одну очень сильную девочку! @maksimartist держись, мы с тобой, — написал Крид.
Песню «Отпускаю», фонограмма которой в исполнении МакSим звучала в зале, Крид и зрители спели хором. Поклонники рэпера, пришедшие на его концерт, держали в руках включённые фонарики, всё происходящее Крид снимал на смартфон.
Дайте шума для МакSим! <...> Выздоравливай! Ты очень сильная! Мы все тебя любим и целуем, — сказал на камеру певец и послал МакSим воздушный поцелуй.