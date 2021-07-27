Мать сына Стаса Пьехи потеряла 6 кг за неделю

Бывшая жена музыканта Стаса Пьехи модель Наталья Горчакова похудела на шесть килограммов за неделю из-за избиения сына. Об этом она сообщила в сторис Instagram.
«Сегодня я взвесилась. И здесь бы обыграть прикол про широкую кость, которая не рассосалась к лету. Но я похудела на 6 килограммов. За неделю!» - написала Горчакова.
Она призналась, что очень хотела похудеть, но «без треша с сыном, без адвокатов и суда. Мирненько, по ЗОЖу, на смузи и спорте».
Горчакова призвала бояться своих желаний и посылать во Вселенную просьбы с уточнениями.
Она также выразила надежду, что вместе с «висящими на талии штанами» она не заработала внеочередной поход к гастроэнтерологу.
Неделю назад семилетний Петя, сын популярного исполнителя Стаса Пьехи, был госпитализирован с многочисленными травмами после конфликта с соседями по коттеджному поселку Рощино.
Родственники Пети заявляют, что Ирина Безбородова (жена футбольного арбитра Владислава Безбородова) схватила Петю за руку и швырнула на землю. Мальчик получил сотрясение мозга и другие травмы, в том числе ушиб левого бедра и левой грудной клетки. Причиной конфликта стал надувной бассейн Безбородовых, который Петя проткнул карандашом.