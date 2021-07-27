Мать сына Стаса Пьехи потеряла 6 кг за неделю

Бывшая жена музыканта Стаса Пьехи модель Наталья Горчакова похудела на шесть килограммов за неделю из-за избиения сына. Об этом она сообщила в сторис Instagram.

Фото: Instagram Instagram

«Сегодня я взвесилась. И здесь бы обыграть прикол про широкую кость, которая не рассосалась к лету. Но я похудела на 6 килограммов. За неделю!» - написала Горчакова.

Она призналась, что очень хотела похудеть, но «без треша с сыном, без адвокатов и суда. Мирненько, по ЗОЖу, на смузи и спорте».

Горчакова призвала бояться своих желаний и посылать во Вселенную просьбы с уточнениями.

Она также выразила надежду, что вместе с «висящими на талии штанами» она не заработала внеочередной поход к гастроэнтерологу.

Неделю назад семилетний Петя, сын популярного исполнителя Стаса Пьехи, был госпитализирован с многочисленными травмами после конфликта с соседями по коттеджному поселку Рощино.