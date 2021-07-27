В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

"Не так я хотела похудеть": мать сына Стаса Пьехи потеряла 6 кг за неделю

Вероника Полынина
28 минут назад

Бывшая жена музыканта Стаса Пьехи модель Наталья Горчакова похудела на шесть килограммов за неделю из-за избиения сына. Об этом она сообщила в сторис Instagram.

Мать сына Стаса Пьехи потеряла 6 кг за неделю
Фото: InstagramInstagram

«Сегодня я взвесилась. И здесь бы обыграть прикол про широкую кость, которая не рассосалась к лету. Но я похудела на 6 килограммов. За неделю!» - написала Горчакова.

Она призналась, что очень хотела похудеть, но «без треша с сыном, без адвокатов и суда. Мирненько, по ЗОЖу, на смузи и спорте».

Горчакова призвала бояться своих желаний и посылать во Вселенную просьбы с уточнениями.

Она также выразила надежду, что вместе с «висящими на талии штанами» она не заработала внеочередной поход к гастроэнтерологу.

Неделю назад семилетний Петя, сын популярного исполнителя Стаса Пьехи, был госпитализирован с многочисленными травмами после конфликта с соседями по коттеджному поселку Рощино.

Родственники Пети заявляют, что Ирина Безбородова (жена футбольного арбитра Владислава Безбородова) схватила Петю за руку и швырнула на землю. Мальчик получил сотрясение мозга и другие травмы, в том числе ушиб левого бедра и левой грудной клетки. Причиной конфликта стал надувной бассейн Безбородовых, который Петя проткнул карандашом.

Шоу-бизнес,Избиение,Ирина Безбородова,Владислав Безбородов,Наталья Горчакова,Стас Пьеха,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители