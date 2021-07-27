Актер и режиссер Сергей Безруков забрал жену и сына из роддома. 24 июля супруга артиста Анна Матисон родила сына Василия.

Фото: Instagram Instagram

Безруков опубликовал фотографию из родильной палаты и поблагодарил жену за сына.

«Анечка родила мне сына ВАСИЛИЯ! Урррррааааааа!!! Нас стало больше! Спасибо Тебе, Родная моя! Я был рядом», - написал актер.

Сергей Безруков и Анна Матисон уже воспитывают 5-летнюю дочь Марию и 2-летнего сына Степана.

В понедельник актер в компании старших детей забрал новорожденного и их маму из роддома. Фотографиями и видео счастливого события Безруков поделился в Instagram.

«Забрал из роддома! ЕДЕМ ДОМОЙ!!!!!!!» - сообщил артист.

В другой публикации Безруков поблагодарил врача, которая помогла появиться на свет всем троим его детям от Анны Матисон.

Подписчики Сергея поздравили его с рождением сына и пожелали семье артиста здоровья и счастья. В комментариях отметились и коллеги Безрукова.

«Какое счастье!!! Пусть Господь бережёт вашу семью!!! Здоровья и радости! Василий, добро пожаловать!», - написала Елизавета Боярская.



«Дорогой, поздравляю ВАС! Дай Бог всей вашей семье счастья, здоровья и большой любви», - пожелал Эдгард Запашный.



«Счастья такой большой семье))», - написала Марина Зудина.