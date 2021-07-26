"Вирус долбит в уязвимые точки": Арбенина пожаловалась на здоровье

«Сдала кровь, а мне говорят: „Вы переболели, судя по антителам, в ноябре“. Их, правда, было немного. Проходит некоторое время. В июне меня начинает кумарить. Я думаю, ну что такое? И опять сдаю кровь. Думала, заболела. Тем более, у нас был сольник на Дворцовой в Питере. Подумала, что там цепанула. Так вот, после сдачи крови у меня оказалось 200% антител. Говорят, что я болела второй раз», - поделилась певица.