"Вирус долбит в уязвимые точки": Арбенина пожаловалась на здоровье

Солистка группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина дважды переболела коронавирусом без симптомов. Об этом она рассказала в интервью изданию WomanHit.
«Я два раза болела бессимптомным ковидом. Узнавала об этом лишь по своей головной боли, которая у меня начиналась где-то через месяц после предполагаемых дней этой заразы», - сказала Арбенина.
По ее словам, у нее не было температуры и не пропадало обоняние, а потом «дико заболела голова», и от этой боли не помогали никакие обезболивающие.
«Сдала кровь, а мне говорят: „Вы переболели, судя по антителам, в ноябре“. Их, правда, было немного. Проходит некоторое время. В июне меня начинает кумарить. Я думаю, ну что такое? И опять сдаю кровь. Думала, заболела. Тем более, у нас был сольник на Дворцовой в Питере. Подумала, что там цепанула. Так вот, после сдачи крови у меня оказалось 200% антител. Говорят, что я болела второй раз», - поделилась певица.
При этом, по словам Арбениной, она чувствует последствия перенесенной болезни. Певица напомнила, что «вирус начинает долбать во все уязвимые точки».
В ее случае – это связки, которые стали садиться даже в отсутствие нагрузки, а также появилась быстрая утомляемость.
Арбенина отметила, что не унывает и ждет отпуска, который надеется провести с детьми в США.