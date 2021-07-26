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"Вирус долбит в уязвимые точки": Дважды переболевшая COVID Диана Арбенина пожаловалась на здоровье

Вероника Полынина
1 час назад

Солистка группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина дважды переболела коронавирусом без симптомов. Об этом она рассказала в интервью изданию WomanHit.

"Вирус долбит в уязвимые точки": Арбенина пожаловалась на здоровье
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я два раза болела бессимптомным ковидом. Узнавала об этом лишь по своей головной боли, которая у меня начиналась где-то через месяц после предполагаемых дней этой заразы», - сказала Арбенина.

По ее словам, у нее не было температуры и не пропадало обоняние, а потом «дико заболела голова», и от этой боли не помогали никакие обезболивающие.

«Сдала кровь, а мне говорят: „Вы переболели, судя по антителам, в ноябре“. Их, правда, было немного. Проходит некоторое время. В июне меня начинает кумарить. Я думаю, ну что такое? И опять сдаю кровь. Думала, заболела. Тем более, у нас был сольник на Дворцовой в Питере. Подумала, что там цепанула. Так вот, после сдачи крови у меня оказалось 200% антител. Говорят, что я болела второй раз», - поделилась певица.

При этом, по словам Арбениной, она чувствует последствия перенесенной болезни. Певица напомнила, что «вирус начинает долбать во все уязвимые точки».

В ее случае – это связки, которые стали садиться даже в отсутствие нагрузки, а также появилась быстрая утомляемость.

Арбенина отметила, что не унывает и ждет отпуска, который надеется провести с детьми в США.

Шоу-бизнес,Диана Арбенина,
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