«Без Жанны вы никто»: в Сети раскритиковали Шепелева за фото с сыном

Опубликованные телеведущим Дмитрием Шепелевым фотографии его сына Платона от Жанны Фриске вызвали резкую критику пользователей Instagram и дедушки мальчика.

Фото: Instagram Instagram

Певца Жанна Фриске умерла 15 июня 2015 года. Последние два года жизни она боролась с раком мозга. После смерти артистки разразился скандал: семья не смогла отчитаться, куда ушла часть денег, собранная Русфондом на лечение звезды. Родители певицы обвинили в присвоении средств ее гражданского мужа Дмитрия Шепелева, телеведущий в свою очередь сделал встречное заявление о том, что деньги похитил отец Фриске. На фоне скандала Шепелев запретил сыну видеться с дедушкой, бабушкой и тетей и прекратил публиковать его фотографии.

Сегодня телеведущий заявил, что Платон больше не нуждается в такой защите, он вырос «ярким, талантливым мальчиком, очень достойным и светлым» и теперь с радость его можно познакомить с подписчиками Шепелева в соцсетях. Свой телеведущий сопроводил несколькими фото с со старшим сыном, на котором хорошо видно лицо мальчика.

Пост Дмитрия Шепелева за десять часов набрал больше 54 тысяч отметок «нравится» и около 2000 тысяч комментариев. При том, что предыдущий пост собрал всего около восьми тысяч «лайков».

Наряду с восхищением ребенком, пользователи соцсети осудили Шепелева за то, что он не дает сыну общаться с родственниками со стороны мамы.

«Вы лишили его общения с родственниками Жанны, с крестной...», «Как он на маму похож... красивый мальчик», «Копия Жанны», «Это фото говорит о том, что вы без Жанны и ее сына — никто, не были бы популярным. Смотрите, сколько лайков набрал Платон», «Мамины черты есть, конечно, но теперь не прячьте его от родителей Жанны, пусть они с ним общаются», - заявили они.

В свою очередь отец Жанны Фриске Владимир Фриске заметил, что его внук похож как на свою маму, так и на бабушку.

«Мальчика не видел пять лет, но он похож на Жанну и на жену. Выслали снимки поклонники Жанны, мельком посмотрел, но понял: Шепелев сдулся, раз начал ребенка выставлять, чтобы любыми способами его вспомнили», - заявил он BLITZ+.