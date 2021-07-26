Кушанашвили осудил помещение «казанского стрелка» в психиатрическую клинику

По словам телеведущего Отара Кушинашвили, расстрелявший учеников и учителей казанской гимназии Ильназ Галявиев будет есть по три раза в день в психиатрической клинике, вместо того, чтобы нести ответственность за свои действия. Об этом пишет «СтарХит».

11 мая 19-летний Ильназ Галявиев открыл стрельбу в гимназии 175 в Казани, в результате чего погибли девять человек, в том числе семь детей, более 20 человек пострадали. На допросе после задержания стрелок заявил, что напал на школу, потому что всех ненавидит и хотел, чтобы все узнали, что он бог.

Эксперты института имени Сербского признали Ильназа Галявиева невменяемым. После прохождения экспертизы он был переведен в психиатрическую больницу в СИЗО-2.

Отар Кушинашвили констатировал, что Галявиева теперь будут лечить.

«Он будет есть три раза в день, а, может, и чаще. Я экономлю на обедах и ужинах, чтобы своих детей послать на море, а ему что?» - заметил журналист.

Он также подчеркнул, что его YouTube-шоу было снято с эфира из-за того, что он высказал свое мнение о «казанском стрелке».

«Но там было сказано одно — за убийства детей все должны нести ответственность», - заявил Кушинашвили.