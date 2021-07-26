В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Кушанашвили осудил помещение «казанского стрелка» в психиатрическую клинику

Алиса Селезнёва
34 минуты назад

По словам телеведущего Отара Кушинашвили, расстрелявший учеников и учителей казанской гимназии Ильназ Галявиев будет есть по три раза в день в психиатрической клинике, вместо того, чтобы нести ответственность за свои действия. Об этом пишет «СтарХит».

Кушанашвили осудил помещение «казанского стрелка» в психиатрическую клинику
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

11 мая 19-летний Ильназ Галявиев открыл стрельбу в гимназии 175 в Казани, в результате чего погибли девять человек, в том числе семь детей, более 20 человек пострадали. На допросе после задержания стрелок заявил, что напал на школу, потому что всех ненавидит и хотел, чтобы все узнали, что он бог.

Эксперты института имени Сербского признали Ильназа Галявиева невменяемым. После прохождения экспертизы он был переведен в психиатрическую больницу в СИЗО-2.

Отар Кушинашвили констатировал, что Галявиева теперь будут лечить.

«Он будет есть три раза в день, а, может, и чаще. Я экономлю на обедах и ужинах, чтобы своих детей послать на море, а ему что?» - заметил журналист.

Он также подчеркнул, что его YouTube-шоу было снято с эфира из-за того, что он высказал свое мнение о «казанском стрелке».

«Но там было сказано одно — за убийства детей все должны нести ответственность», - заявил Кушинашвили.

Галявиеву ранее было предъявлено обвинение по статье о массовом убийстве. В случае признания вменяемым ему грозило бы по

Шоу-бизнес,Ильназ Галявиев,СИЗО "Лефортово",StarHit,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители