Представитель МакSим назвала состояние певицы «сложным»

В состоянии находящейся в реанимации певицы Марины Абросимовой (МакSим) наметилась «положительная динамика», однако оно все еще остается тяжелым. Об этом в Instagram заявила представительница артистки Маргарита Соколова.

Фото: пресс-служба певицы МакSим пресс-служба певицы МакSим

Сегодня в СМИ появилась информация, что МакSим пришла в себя, объясняется при помощи знаков и пребывает в ясном сознании. Медики решили вывести ее из искусственной комы, чтобы проверить, сможет ли певица дышать самостоятельно. По данным средств массовой информации, артистка способна сделать вдох, но для ровного дыхания ей пока еще требуется аппарат ИВЛ.

Комментируя эти сообщения, Маргарита Соколова заявила, что у МакSим действительно наметилась положительная динамика, однако ее состояние «пока еще сложное».

«Полностью из медикаментозного сна ее не вывели. Это связано с тяжелым течением болезни, организму нужен отдых и силы. Врачи по показаниям регулируют сон. Сейчас появилась такая возможность. Иногда Марина бывает в сознании», - рассказала она.

Представительница певицы также подчеркнула, что поддержка поклонников все еще очень нужна МакSим.

При этом «Пятому каналу» Маргарита Соколова заявила, что уже давно говорила о том, что Марину Абросимову «выводят периодически из медикаментозного сна».

«Это же искусственная кома. Врачи сами дозируют количество седативного препарата. Иногда Марина в сознании, иногда снова погружают в медикаментозный сон», - заметила она.