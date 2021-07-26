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Эксперт антинаркотического союза оценил «странные» танцы Бузовой

Мария Иванова
1 час назад

Глава экспертного совета Национального антинаркотического союза Никита Лушников заявил, что певица Ольга Бузова, возможно, нетрезва на последнем видео с танцами, но точно не употребляла наркотики. Об этом сообщает News.ru.

Эксперт антинаркотического союза оценил «странные» танцы Бузовой
Фото: InstagramInstagram

Ранее в соцсетях обсуждали видео с танцем Бузовой на концерте HammAli & Navai. Пользователи сочли танец странным, а сама певица объяснила, что танцует так, «будто никто не смотрит».

«Все обсуждают мои танцы. Я желаю всем так отдыхать, кайфовать, танцевать, как танцую я. Танцуйте так, как будто на вас никто не смотрит, не видит и не снимает», - сказала она.

По ее словам, в России танцующие люди наводят людей на «какие-то странные мысли». Также певица заявила, что о ней намеренно распространяет слухи некий недоброжелатель.

Лушников отметил, что к Бузовой в России приковано пристальное внимание, люди обсуждают каждое ее движение.

«Если она споткнется немножко неудачно, это будут расценивать так, что она в нетрезвом состоянии. Но там [на видео], конечно, видно, что она нетрезвая», - заявил он.

Лушников подчеркнул, что речи о наркотиках нет - в таком случае были бы «совсем другие движения».

Шоу-бизнес,Никита Лушников,Ольга Бузова,
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