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Певица Юлия Савичева выступила за бодипозитив и рассказала об анорексии

Lenta.ru
36 минут назад

Российская поп-певица Юлия Савичева выступила за бодипозитив и рассказала о своей борьбе с анорексией. Пост на эту тему появился в ее Instagram-аккаунте.

Поп-певица рассказала об анорексии
Фото: @yuliasavicheva@yuliasavicheva

«Я так рада, что сейчас это направление набирает все большую популярность, а именно уважение людей с нестандартной фигурой, людей с особенностями внешности», — написала исполнительница.

Она вспомнила, что 30 лет назад был настоящий культ худобы, а сейчас появляются модели plus-size и артистки с неидеальной фигурой, такие как Билли Айлиш. Савичева отметила, что для нее бодипозитив означает отказ от попыток достичь идеала и болезненной худобы.

«Пройдя начальную стадию анорексии, я знаю, о чем говорю. Я вас призываю не переносить обложку в жизнь», — поделилась артистка.

Она призналась, что благодаря бодипозитиву почувствовала себя свободнее. При этом звезда по-прежнему придерживается правил здорового питания и считает, что важно выглядеть здоровым.

Ранее певица Слава раскритиковала бодипозитив. Она призналась, что перестает любить себя и впадает в депрессию, когда поправляется. Людей, которые поддерживают это движение, она назвала врунишками.

Шоу-бизнес,Билли Айлиш,Юлия Савичева,
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