Певица МакSим пришла в себя, она объясняется при помощи знаков и пребывает в ясном сознании. Медики решили вывести ее из искусственной комы, чтобы проверить, сможет ли артистка дышать самостоятельно, сообщает Телеграм-канал Mash.

Пока еще исполнительница находится на аппарате ИВЛ. Она способна сделать вдох, но для ровного дыхания ей пока требуется помощь.

Указывается, что состояние звезды сохраняется на стабильно тяжелом уровне. При этом врачи надеются на лучшее – возможно, вскоре МакSим задышит сама.

Ранее представительница певицы, Маргарита Соколова, сообщила в своем Инстаграм, что у ее подопечной наметились улучшения. Она отметила, что артистку лечат звездные доктора, она находится в прекрасных условиях , и нет сомнений, что все завершится благополучно.

Следует отметить, что недавно Маргариту Соколову некоторые подписчики обвинили в том, что МакSим оказалась в таком тяжелом состоянии. По словам одной из пользовательниц, Маргарита не должна была позволять артистке выступать в Казани.