Лев Лещенко покинул Грузию

Российский певец Лев Лещенко находившийся в Грузии, покинул страну без проблем, сообщили грузинским СМИ в МВД страны, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

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В ведомстве отметили, что в его документах не фиксировалось посещение Абхазии.

Ранее депутат от оппозиционного «Единого национального движения» Хатиа Деканоидзе заявила журналистам, что Лещенко находится в Грузии, несмотря на то, что он нарушил «Закон об оккупации», посетив Абхазию без разрешения Тбилиси в 2013 году.

«Мы хорошо помним, что произошло во время визита в Грузию Владимира Познера», – сказала Деканоидзе, напомнив о фактическом выдворении российского тележурналиста радикалами.

Она сообщила, что Лешенко отдыхает на черноморских курортах Грузии.