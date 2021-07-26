5-летняя дочь Ксении Бородиной задала отцу провокационный вопрос про вторую половинку

Муж телеведущей Ксении Бородиной, бизнесмен и блогер Курбан Омаров заявил, что его жизнь катится вниз. На свою проблему он пожаловался в сторис в Instagram.

Омаров опубликовал кадры, снятые в метро. Блогер показал, как спускается на эскалаторе. «Моя жизнь просто катится куда-то вниз, ребята, просто куда-то вниз», — прокомментировал он происходящее.

Ролик был записан через месяц после того, как в сети появились неофициальные данные о разводе Бородиной и Омарова. Отмечалось, что именно телеведущая подала документы на расторжение брака. Позже Бородина подтвердила эту новость. Слухи о расставании пары ходили некоторое время, однако ни один из супругов ранее не подтверждал их.