Звезда «Дома-2» раскрыла причины развода с мужем

Фото: @sashakabaeva_official @sashakabaeva_official

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Александра Кабаева рассказала о причинах развода с бывшим мужем, чемпионом мира по кикбоксингу Александром Липовым. Своей историей звезда поделилась в беседе со StarHit.

Телезвезда заявила, что спортсмен начал оказывать на нее психологическое давление после того, как вышел из тюрьмы (в феврале 2020 года Липовой вышел на свободу по УДО — прим. «Ленты.ру»). Кабаева пожаловалась, что бывший супруг не хотел помогать ей с ребенком. «Например, я спускалась к нему в офис, а он там стоит мышцы качает. Я спрашиваю: "Ты не слышишь? Ребенок плачет, помоги". А мне в ответ на это: "А что помогать, ты разве не справишься?"» — вспомнила она.

Экс-участница «Дома-2» отметила, что со временем ей становилось только хуже. Она сильно похудела, начала падать в обмороки. «Дело чуть не дошло до антидепрессантов», — призналась Кабаева. Пережить непростой период ей помог знакомый. Как отметила телезвезда, близкий «открыл глаза ей на все», она перестала «унижаться» и наконец поняла, что ее супруг «ничего из себя не представляет».