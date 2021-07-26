«Рад познакомить вас с ним»: Шепелев показал фото сына Платона

Телеведущий Дмитрий Шепелев впервые показал в Instagram лицо своего 8-летнего сына Платона от певицы Жанны Фриске, скончавшейся от рака в 2015 году.

Фото: Instagram Instagram

Певца Жанна Фриске умерла 15 июня 2015 года. Последние два года жизни она боролась с раком мозга. После смерти артистки разразился скандал: семья не смогла отчитаться, куда ушла часть денег, собранная Русфондом на лечение звезды. Родители певицы обвинили в присвоении средств ее гражданского мужа Дмитрия Шепелева, телеведущий в свою очередь сделал встречное заявление о том, что деньги похитил отец Фриске. На фоне скандала Шепелев запретил сыну видеться с дедушкой и бабушкой.

По словам Шепелева, восемь лет назад он принял решение оградить их общего с Жанной Фриске сына от излишнего внимания и перестал публиковать фотографии Платона.

«Тогда на это было несколько веских причин, главная из которых - мое желание защитить его от пристального внимания в то время, когда все, что ему было нужно - это любовь, забота и спокойствие», - пояснил телеведущий.

Он отметил, что спустя годы Платон перестал нуждаться в такой защите.

«Он взрослый, яркий, талантливый мальчик, очень достойный и светлый. И я рад познакомить вас с ним», - заявил Дмитрий Шепелев, опубликовав несколько фотографий сына.

Подписчики телеведущего отметили, что Платон «взял всю красоту своих родителей» и пожелали мальчику счастья.

«Замечательный мальчик Платон! И папа достоин уважения, что растит такого парня!», «Какой хорошенький. На маму похож», «Как Платон на вас похож», «Красивый мальчик», - написали они.