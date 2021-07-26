По стопам Познера: Лещенко незаконно приехал в Грузию

Российский певец Лев Лещенко находится в Грузии, несмотря на то, что он нарушил «Закон об оккупации», посетив Абхазию без разрешения Тбилиси в 2013 году, заявила депутат от оппозиционного «Единого национального движения» Хатиа Деканоидзе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Фото: Кирилл Зыков/Агентство «Москва» Кирилл Зыков/Агентство «Москва»

По ее данным, пригласили его депутаты от правящей «Грузинской мечты».

«Мы хорошо помним, что произошло во время визита в Грузию Владимира Познера», – сказала Деканоидзе, напомнив о фактическом выдворении российского тележурналиста радикалами.

Она сообщила, что Лешенко отдыхает на черноморских курортах Грузии.

По данным оппозиционного телеканала «Мтавари» («Главный»), накануне Лещенко находился в одном из популярных ресторанов Батуми, а принимает его миллиардер Бидзина Иванишвили, основатель «Грузинской мечты».

Власти Грузии пока это не прокомментировали.