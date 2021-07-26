В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Пугачева затеяла ребрендинг

Вести Подмосковья
1 час назад

Журналисты Mash заметили изменение в повседневности Аллы Пугачевой. Звезда планирует ребрендинг. На ее продуктах размещены буквы «АБ», то есть, Алла Борисовна. Теперь там будет «АП», то есть, Алла Пугачева.

Больше не Алла Борисовна: Пугачева сделает ребрендинг
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Россияне привыкли, что Примадонна называет себя Аллой Борисовной. Теперь на дисках, на мерче и на табло во время концертов будут высвечиваться другие буквы. Вероятно, артистке кажется логичнее использовать имя и фамилию, а не имя и отчество.

Пугачева подала заявку на регистрацию нового товарного знака в Роспатент. Он будет минималистичный. Поклонники Гарри Поттера уже сравнили значок Пугачевой со знаком Даров Смерти.

Шоу-бизнес,Алла Пугачева,Гарри Поттер,Роспатент,
18
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители