Больше не Алла Борисовна: Пугачева сделает ребрендинг

Журналисты Mash заметили изменение в повседневности Аллы Пугачевой . Звезда планирует ребрендинг. На ее продуктах размещены буквы «АБ», то есть, Алла Борисовна. Теперь там будет «АП», то есть, Алла Пугачева.

Россияне привыкли, что Примадонна называет себя Аллой Борисовной. Теперь на дисках, на мерче и на табло во время концертов будут высвечиваться другие буквы. Вероятно, артистке кажется логичнее использовать имя и фамилию, а не имя и отчество.