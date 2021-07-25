Савичева пришла к бодипозитиву, преодолев анорексию

Юлия Савичева в инстаграме предложила подписчикам высказать свое мнение о модном нынче бодипозитиве. Певица призналась, что она влилась в ряды его сторонников после того как из-за стремления похудеть у нее развилась анорексия и начались проблемы со здоровьем. Юлии удалось справиться с болезнью, но больше рисковать она не стала и сейчас просто придерживается здорового питания и занимается спортом.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Я так рада, что сейчас это направление набирает все большую популярность, а именно уважение людей с нестандартной фигурой, людей с особенностями внешности.

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В 90-е был настоящий культ худобы. Сразу вспомнилась Кейт Мосс. Хорошо, что сейчас это проходит и обсуждаются модели с нестандартной внешностью, ростом, девушки plus size, и у них есть работа в сфере моды. Тоже самое происходит и на сцене, Билли Айлиш - далеко не из худых девушек, но на это никто не обращает внимание. И это прекрасно!

И вообще для меня бодипозитив – это, прежде всего, отказ от болезненной худобы, отказ от «обложечного» идеала. Пройдя начальную стадию анорексии, я знаю о чем говорю. Я вас призываю не переносить обложку в жизнь.

Что касается меня, то я стала чувствовать себя свободнее. Это не значит, что я не придерживаюсь правильного питания. Главное - выглядеть здоровым и быть счастливым человеком!»

Фолловеры согласились с мнением Юлии, правда, с некоторыми оговорками. Высказывались мысли, что многие любители и любительницы поесть теперь будут оправдывать свою лень и пищевые привычки именно бодипозитивом.

«Это прекрасно. Только без крайностей. А то некоторые начинают гордиться тем, что у них ожирение 5й степени и это красиво, кто-то перестает бриться, а некоторые даже мыться».

Певица Юлия Савичева рассказала, что несколько лет страдала от анорексии и весила всего 37 килограмм. Об этом она заявила в интервью Woman.ru. Из этого состояния, по словам Савичевой, ее вывело участие в «Фабрике звезд 2». Она начала есть после того, как продюсер Максим Фадеев заявил, что не возьмет девушку на проект, если она не будет хорошо питаться.