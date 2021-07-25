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Онкобольные Сенчукова и Рыбин не сдаются: видеоотчет из Сочи

Ирина Лебедева
51 минуту назад

Наталья Сенчукова и Виктор Рыбин уже не первый год борются с онкологическими заболеваниями. Справляться с опасным недугом и помогает не только медицина, но и позитивный настрой и жизнелюбие.

Онкобольные Сенчукова и Рыбин не сдаются: видеоотчет из Сочи
Фото: InstagramInstagram

Поклонники радуются – артисты выложили в сеть видеоролики и фотографии с отпуска, который пара проводит в Сочи. Видно, что супруги находятся в хорошей спортивной форме и наслаждаются жизнью.

Наталья демонстрирует отличную фигуру – и в 50 ей незазорно носить открытый купальник. Виктор ловко прыгает в бассейн, буквально перелетая через загорающую супругу.

«Веселимся!!! Всем прекрасных выходных и хорошего настроения!!!», - подписала Наталья видеоролик.

В дополнение к активному отдыху супруги прогулялись к торговой точке, которую открыл Андрей Григорьев-Аполлонов. Пара сфотографировалась на фоне магазина в обнимку с хозяином – правда, картонным.

«Побывали с Виктором в Сочи в магазине «Рыжий» Андрея Григорьева-Аполлонова из «Иванушек». Унесли с собой целую сумку всякой всячины. Всё очень симпатичное и хорошего качества!!! Нам очень понравилось!!»

Видимо, позитивный настрой артистов передался фолловерам – в микроблоге почти нет недобрых комментариев. Напротив, много пожеланий здоровья и добра и признаний в любви.

«Классно! Вы очень весёлые и позитивные люди - живите долго и счастливо, дорогие наши артисты!!!»

Российская вакцина от коронавируса оказалась одной из лучших в мире. Те, кто привились еще в 2020 году, когда разработки только-только завершились, признают, что решение оказалось правильным. Среди тех, кто рискнул, оказались основатель группы «Дюна» Виктор Рыбин и его супруга, певица Наталья Сенчукова. Они сделали прививки еще в октябре 2020 года.
Шоу-бизнес,Наталья Сенчукова,Виктор Рыбин,Андрей Григорьев-аполлонов,Сочи,
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