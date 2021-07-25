МХАТ: ««Чудесный грузин» будет, и только с Бузовой!»

«С 22 июля мы начали продажу билетов на сентябрь, многое перетасовали. Но наша позиция – «Чудесный грузин» будет и будет только с участием Бузовой. То, что контракт с Ольгой еще не подписан, ничего не значит. Контракт может быть заключен накануне показов. Для театра участие Ольга Бузовой очень важно. Мы не рассматриваем никакую другую кандидатуру на роль Бэллы Шанталь. Театр очень доволен, как работает Ольга, как репетирует, как она сыграла премьеру.