МХАТ: ««Чудесный грузин» будет, и только с Бузовой!»

Пресс-секретарь МХАТа Виктория Мусина-Пушкина озвучила журналистам «Комсомольской Правды» позицию театра по поводу судьбы спектакля «Прекрасный грузин» и участия в нем поющей телеведущей Ольги Бузовой.
Как оказалось, руководство театра считает работу Ольги удачной и готова продлить с ней контракт. Никакой другой актрисой заменять ее не планируют, также не планируют и выводить постановку из репертуара.
«С 22 июля мы начали продажу билетов на сентябрь, многое перетасовали. Но наша позиция – «Чудесный грузин» будет и будет только с участием Бузовой. То, что контракт с Ольгой еще не подписан, ничего не значит. Контракт может быть заключен накануне показов. Для театра участие Ольга Бузовой очень важно. Мы не рассматриваем никакую другую кандидатуру на роль Бэллы Шанталь. Театр очень доволен, как работает Ольга, как репетирует, как она сыграла премьеру.
Точные даты показа мы сможем назвать только в начале августа. В спектакле занято много приглашенных артистов: музыкантов, танцовщиков. Их графики должны совпасть с планами театра. Это непросто. Тем более мы не знаем, какие будут эпидемиологические условия. У нас построен сложный график на конец августа и весь сентябрь: гастроли, фестивали «МХАТ. Танцы» и «МХАТ. Музыка». Будем действовать, исходя из существующих реалий - последний год нас научил быстро адаптироваться к быстро меняющимся обстоятельствам», - сказала пресс-секретарь.
Ольга Бузова завершила свои зарубежные съемки и вернулась в Россию. Как оказалось, возвращение случилось в очень непростой день. Об этом поющая телеведущая написала в микроблоге. На страничке рядом Ольга выложил свою фотографию в костюме ангела.
Звезда обратилась к своим тезкам, носящим имя Ольга. Она напомнила, что со скандинавского имя Ольга переводится, как «светлая» или «священная», и поздравила всех с именинами.